ترامب يغيب مجددا عن ثاني مناظرة للمرشحين الجمهوريين

تواجه المرشحون الجمهوريون للانتخابات الرئاسية الأميركية في 2024، خلال مناظرة متلفزة، في ظل غياب الرئيس السابق دونالد ترامب المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية والذي سيحاول مرة أخرى أن يسرق منهم الأضواء.

وقد فضّل ترامب مقاطعة هذه المناظرة التي جرت في الساعات الأولى من اليوم الخميس، وهي محطة مهمة في الطريق الطويل إلى البيت الأبيض بسبب تقدمه الكبير في استطلاعات الرأي لدى الجمهوريين، والذي حافظ عليه رغم متاعبه القضائية الكثيرة.

وبدأت المناظرة -التي شارك فيها رون ديسانتيس حاكم فلوريدا وكريس كريستي حاكم ولاية نيو جيرسي السابق وداكوتا دوغ بورغوم حاكم ولاية نورث ومايك بنس نائب الرئيس السابق، وآخرون- بأسئلة حول إضراب عمال السيارات، والإغلاق الحكومي الذي يقترب بسرعة والهجرة، وفق شبكة "سي بي إس نيوز".

هيمنة ترامب

وركز معظم المرشحين انتقاداتهم على الرئيس جو بايدن والسياسيين في واشنطن، وتجنبوا الاستهداف المباشر لبعضهم بعضا.

وتضمنت المناظرة الأولى للحزب الجمهوري في 23 أغسطس/آب الماضي العديد من التراشقات النارية بين المرشحين، لكنها لم تفعل شيئا يذكر لتغيير الديناميكية الأساسية للسباق، حيث لم يخترق أي مرشح هيمنة ترامب في استطلاعات الرأي التمهيدية للحزب الجمهوري.

وعند إجراء المناظرة، كان ترامب في ميشيغان لاستمالة القاعدة الناخبة العمالية التي مد لها منافسه الرئيس جو بايدن اليد أول أمس الثلاثاء.

وفي آخر المستجدات المتعلقة بالمتابعات القضائية، قال قاض في نيويورك إنّ الرئيس الأميركي السابق واثنين من أبنائه، هما دونالد جونيور وإريك، ارتكبوا "عمليات احتيال" مالية "متكرّرة" في العقد الأول من القرن الحالي بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم "منظمة ترامب".

قضية ومطالب

يأتي ذلك، بينما قالت قاضية المحكمة الجزائية الأميركية تانيا تشاتكان، إنها لا ترى أي سبب لتنحيها عن القضية المرفوعة ضد ترامب بشأن التدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2020، مؤكدة مجددا على حيادها.

وكان محامو الرئيس السابق طلبوا في 11 سبتمبر/أيلول الحالي من القاضية الفدرالية التنحّي، معلّلين طلبهم بتعليقات أدلت بها خلال ترؤسها جلسات محاكمة لمتّهمين بالمشاركة في الهجوم الذي شنّه أنصار للرئيس السابق على مبنى الكابيتول مطلع 2021.

وسبق لترامب أن اتّهم القاضية تشاتكان بأنّها تكنّ "كراهية" له، عندما حدّدت موعد بدء محاكمته في الرابع من مارس/آذار المقبل، ما أثار استياء محاميه.

ويصادف الرابع من مارس/آذار 2024 يوم الاثنين؛ أي عشيّة ما يسمى بـ"الثلاثاء الكبير"، اليوم الذي يدلي فيه الناخبون الجمهوريون في عدد كبير من الولايات بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية للحزب.