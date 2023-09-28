بوتين يجري اليوم محادثات مع سلفاكير بموسكو

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن الكرملين القول إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري محادثات اليوم الخميس مع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت في العاصمة الروسية موسكو.

وكانت وسائل إعلام ذكرت أن السفير الروسي في أوغندا وجنوب السودان فلادلين سيميفولوس أيد رفع حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان، مشيرا إلى أن الحظر يُستخدم أداة عقابية، وبشكل غير عادل.

ويتوقع أن يتباحث الرئيسان بشأن العلاقات التي تربط بين البلدين، كما يتوقع أن يبحثا الأزمة السودانية.

وكان رئيس مجلس السيادة بالسودان عبد الفتاح البرهان زار جنوب السودان بداية الشهر الحالي، وتباحث مع الرئيس سلفاكير، وذلك في ثاني زيارة خارجية له بعد بدء القتال في بلاده.

الأزمة السودانية

وقال وزير شؤون الحكومة في جنوب السودان مارتن إيليا لومورو إنه "من المعروف أن الرئيس سلفاكير هو الشخص الوحيد الذي لديه معرفة بشأن السودان، ويمكنه إيجاد حلّ للأزمة السودانية".

كما رأى وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق أن دولة جنوب السودان هي البلد الأنسب للقيام بوساطة بشأن الأزمة السودانية.

وتتهم روسيا بالانحياز لقوات الدعم السريع وقائدها الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وذلك من خلال الدعم العسكري الذي تقدمه مجموعة فاغنر لتلك القوات.