بلينكن يطلق مبادرة دبلوماسية موسيقية تشمل دولا عربية

أطلق وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس الأربعاء مبادرة دبلوماسية موسيقية تهدف إلى الترويج للسياسة الخارجية الأميركية من خلال الموسيقى، وذلك في حفل بمقر وزارة الخارجية في واشنطن.

وتعتزم الولايات المتحدة إيفاد فنانين مشهورين إلى الأردن والمملكة العربية السعودية خلال الخريف المقبل، بالإضافة إلى أوركسترا فلهارمونية إلى الصين في إطار ترويج سياستها الخارجية وتعزيز التبادل الثقافي.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية الأميركية أن عازف الجاز هيربي هانكوك سيحيي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل حفلة في الأردن، وتشمل جولة الفنان السعودية حيث يحيي حفلات في 4 أيام.

I couldn’t pass up tonight’s opportunity to combine music and diplomacy. Was a pleasure to launch @StateDept’s new Global Music Diplomacy Initiative. pic.twitter.com/6MUfTXO9xK

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 28, 2023