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الجندي الأميركي كينغ يصل لبلاده بعد إطلاق كوريا الشمالية سراحه

FILE - A portrait of American soldier Travis King is displayed as his grandfather, Carl Gates, talks about his grandson on July 19, 2023, in Kenosha, Wis. The Biden administration is extending for another year a ban on the use of U.S. passports for travel to North Korea, the State Department said Tuesday. The latest extension comes as tensions with North Korea are rising over its nuclear and ballistic missile programs and the uncertain status of Travis King, a U.S. service member who last month entered the country through its heavily armed border. (AP Photo/Morry Gash, File)
الجندي الأميركي ترافيس كينغ يصل إلى تكساس بعد إطلاق سراحه بوساطة صينية سويدية (الفرنسية)
28/9/2023

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية أن الجندي ترافيس كينغ وصل إلى قاعدة عسكرية بولاية تكساس في وقت مبكر من اليوم الخميس بعدما طردته كوريا الشمالية التي دخل حدودها قبل شهرين.

ونقلت "سي إن إن" عن مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قوله إن الجندي الأميركي كينغ وصل على متن رحلة جوية عسكرية أميركية هبطت في قاعدة كيلي فيلد.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أمس الأربعاء أن الهيئة المختصة قررت طرد الجندي الأميركي الذي توغل بطريقة غير قانونية إلى البلاد بعد استكمالها التحقيقات اللازمة.

وكان الجندي كينغ (23 عاما) محتجزا في كوريا الشمالية منذ يوليو/تموز الماضي إثر تسلله عبر الحدود، ونُقل أمس إلى عهدة الجانب الأميركي في الصين بعد وساطة سويدية لرفض بيونغ يانغ التواصل المباشر مع الولايات المتحدة.

دور صيني

وقالت الصين اليوم إنها عرضت مساعدة "إنسانية" في عملية إطلاق سراح كينغ بعد وقوعه في الأسر بكوريا الشمالية، في مثال نادر على التعاون الأميركي الصيني.

وأفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية أن بلادها قدمت المساعدة اللازمة من منطلق إنساني بناء على طلب الجانبين الكوري الشمالي والأميركي.

ووجه مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أمس الشكر للصين لمساعدتها في تسهيل عبور الجندي كينغ.

وتعد الصين حليفة كوريا الشمالية والداعم الاقتصادي الرئيسي لها، وتربطهما معاهدة تعاون منذ فترة طويلة.

المصدر : وكالات