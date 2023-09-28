إسرائيل تعيد فتح معبر بيت حانون بعد أسبوعين من الإغلاق

قررت إسرائيل إعادة فتح معبر بيت حانون (إيريز) شمالي قطاع غزة لمغادرة العمال الفلسطينيين اعتبارا من اليوم الخميس بعد إغلاقه على مدى أسبوعين.

وأغلقت إسرائيل المعبر المخصص لحركة الأفراد أمام أكثر من 18 ألف عامل فلسطيني، بدعوى استمرار المظاهرات في عدد من نقاط التماس مع قوات الاحتلال شرقي القطاع.

وتوافد المئات من العمال الفلسطينيين إلى معبر بيت حانون منذ ساعات فجر اليوم الخميس فور الإعلان عن إعادة تشغيله بشكل طبيعي.

وبحسب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في غزة، فإن الإجراء الإسرائيلي كان يكبّد القطاع الساحلي خسائر تتجاوز مليون دولار يوميا نتيجة منع نحو 19 ألف عامل من التوجه إلى مناطق عملهم داخل إسرائيل والضفة الغربية.

وأمس الأربعاء، حذّر مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند من خطورة الوضع في قطاع غزة، وذلك بعد إجرائه مباحثات مع مسؤولين من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في القطاع.

وقال وينسلاند في بيان "يجب تجنب صراع آخر ستكون له عواقب وخيمة على الجميع" في ظل "تصاعد التوترات في غزة وما حولها"، لافتا إلى أن الأمم المتحدة "تتحدث وتعمل مع جميع الأطراف المعنية لتحسين حياة الناس في غزة وخاصة الفئات الأكثر ضعفا".

يشار إلى أن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة يعاني من الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ عام 2007.

وعادت الاحتجاجات الشعبية قرب السياج الفاصل بشكل يومي شرق القطاع وسط رصد لتصعيد تدريجي في حدة المواجهات.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجمات بالطائرات والمدفعية على مواقع رصد تابعة لحركة حماس خلال الأيام الأخيرة على أطراف شرق قطاع غزة، ردا على تحركات المقاومة الفلسطينية.