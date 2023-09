قوات حفظ السلام تبدأ الانسحاب من مالي

أعلنت الأمم المتحدة مغادرة نحو 3367 فردا من قواتها لحفظ السلام في مالي -أمس الأربعاء- ضمن خطة انسحابها التدريجية من البلاد.

وذكر بيان لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) أن 116 فردا من قوات حفظ السلام السنغالية عادوا إلى وطنهم من معسكر موبتي في 20 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأوضح البيان أن 2680 فردا من قوات مينوسما و596 آخرين من شرطة الأمم المتحدة عادوا إلى وطنهم؛ مما يعني مغادرة 3276 فردا نظاميا للبعثة.

The #Senegal contingents of MINUSMA have completed their withdrawal with the repatriation of 116 members on Sept. 16th from Mopti to Dakar. Thanks to the #Djambaars for their commitment to peace and stability since 2013 in regions such as #Gao, #Kidal, #Sévaré, and #Ogossagou. pic.twitter.com/tX7mbWPHVT

— MINUSMA (@UN_MINUSMA) September 27, 2023