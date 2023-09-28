اعتقالات واشتباكات بالضفة واقتحام جديد للأقصى

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية بدعوى البحث عن مطلوبين لأجهزتها الأمنية، فيما أدى مستوطنون صلوات تلمودية في باحات المسجد الأقصى قبل انسحابهم.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، مدنا بالضفة الغربية المحتلة، واعتقلت 15 فلسطينيا ادعت إنهم مطلوبون.

وحلقت طائرات الاستطلاع فوق مدينة طوباس بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال للمدينة وساحة ومحيط المستشفى التركي، واندلعت اشتباكات مسلحة خلال انسحاب قوات الاحتلال من المنطقة.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الضفة عن تصدي عناصرها في طوباس لقوات الاحتلال وآلياته التي اقتحمت المدينة صباح اليوم. وأشارت إلى فشل قوات الاحتلال باعتقال أحد المطلوبين.

وانفجرت طائرة انتحارية تابعة للاحتلال في شارع السوق بمخيم بلاطة شرق نابلس، كما اعتقل الاحتلال الشاب شافعي علي طالب شافعي من مخيم بلاطة.

وفي محافظة نابلس، دارت اشتباكات بين المقاومة وقوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال، وذلك عقب اقتحامها لمخيم بلاطة شرقي محافظة نابلس.

ورصد مركز معلومات فلسطيني "معطى"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 13 عملا مقاوما بالضفة والقدس، أبرزها 3 عمليات إطلاق نار، وإلقاء عبوات ناسفة وزجاجات حارقة، ومواجهات في 8 مناطق متفرقة.

يأتي ذلك فيما قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية، إنها رصدت أكثر من 135 ألف حالة اعتقال منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في مثل هذا اليوم من عام 2000.

وذكرت الهيئة أن من بين تلك الحالات قرابة 21 ألف طفل قاصر، و2600 فتاة وسيدة فلسطينية.

ونبهت الهيئة إلى وجود تصاعد لافت في حجم قرارات الاعتقال الإداري، إذ رصدت إصدار السلطات الإسرائيلية أكثر من 32 ألف قرار اعتقال إداري، ما بين قرار جديد وتجديد الاعتقال الإداري، منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

وفي سياق ممارسات الاحتلال، جرفت قوات الاحتلال 40 دونما من أراضي بلدة كفر الديك غرب سلفيت، واقتلعت نحو 300 شجرة زيتون وعنب وتين تعود.

حيث قامت قوات الاحتلال باقتحام المنطقة الغربية من البلدة وقامت باقتلاع وتكسير ما يزيد على 300 شجرة زيتون وأشجار معمرة أخرى، مثل العنب والتين، وأزالت سلاسل حجرية ودمرت طريقا داخليا.

الحرم القدسي

وقد اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الخميس مجددا باحات المسجد الاقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال.

وجرت الاقتحامات من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد الأقصى على شكل مجموعات بحراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلية.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا المكان من جهة باب السلسلة.

وأشارت إلى أن شرطة الاحتلال واصلت التضييق على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل الفلسطيني المحتل للأقصى، ودققت في هوياتهم.

ويواصل المقدسيون دعواتهم للحشد والرباط في الأقصى، وتحدي إجراءات الاحتلال وقيوده المستمرة حول المدينة المقدسة منذ بدء الأعياد اليهودية.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا، عدا الجمعة والسبت، إلى سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.