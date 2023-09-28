ألمانيا توقع اتفاقا "تاريخيا" مع إسرائيل لشراء صواريخ "آرو-3"

وقّعت ألمانيا اتفاقية لشراء منظومة صواريخ إسرائيلية في صفقة تعد الأكبر في تاريخ إسرائيل، ويتوقع أن تصبح جزءا رئيسيا من الدفاعات الأوروبية في وجه أي هجوم جوي.

ووصف وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس توقيع الاتفاق، الذي تزود إسرائيل ألمانيا بموجبه بصواريخ "آرو-3"، بأنه اتفاق تاريخي بالنسبة للبلدين.

وقال بيستوريوس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، إن منظومة الصواريخ تلك ستمكّن أنظمة الدفاع الجوي الألمانية من أن تكون جاهزة للمستقبل، وأضاف أن الهجمات الروسية اليومية على أوكرانيا تبين مدى أهمية أنظمة الدفاع الجوي.

من جهته، قال غالانت إن توقيع الاتفاق حدث مؤثر لكل يهودي، نظرًا إلى أحداث المحرقة. وأضاف "بعد مرور 80 عامًا فقط على نهاية الحرب العالمية الثانية، تتعاون إسرائيل وألمانيا اليوم في بناء مستقبل أكثر أمانًا".

وتُعدّ الصفقة، التي تبلغ قيمتها نحو 3,5 مليارات دولار، أكبر صفقة يعقدها قطاع الصناعة العسكرية الإسرائيلية على الإطلاق. كما أن من شأنها توفير حماية أفضل لألمانيا وجيرانها من أي هجمات صاروخية محتملة خلال نحو عامين.

ونظام "آرو-3" الذي موّلته جزئيا الولايات المتحدة تمّ تطويره وإنتاجه من قبل شركة صناعات الطيران الإسرائيلي "آي إيه آي" بالاشتراك مع عملاق صناعة الطيران الأميركية "بوينغ".

ووفقا للشركة الإسرائيلية المطوّرة لتلك الصواريخ، فإن بإمكانها اعتراض صواريخ بالستية يتمّ إطلاقها من مسافة تصل إلى 2400 كيلومتر. وقد تمّ نشر النظام لأول مرة في عام 2017 في قاعدة جوية إسرائيلية واستخدم للحماية من هجمات محتملة من قِبل إيران وسوريا.