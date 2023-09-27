يصل مدى صواريخها لـ300 كيلومتر.. ما هي منظومة "أتاكمز" الباليستية؟

تقترب إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من تزويد أوكرانيا بمنظومة "أتاكمز"، لمساعدة كييف في مواجهة الحرب التي بدأتها روسيا عليها أواخر فبراير/شباط 2022.

وبحسب تقارير صحفية أميركية، فإن الرئيس الأميركي أبلغ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل أيام أن واشنطن ستقدم عددا محدودا من صواريخ أتاكمز "أرض أرض" بعيدة المدى، لكن دون تأكيد رسمي من البيت الأبيض، فما هي هذه المنظومة؟ وما مميزاتها؟

تعد "أتاكمز" منظومة صواريخ باليستية بعيدة المدى موجهة وشديدة الدقة، ويصل مداها إلى نحو 300 كيلومتر، كما يمكن إطلاقها من منصات متحركة كراجمات الصواريخ "هيمارس".

وصممت هذه الصواريخ لمواجهة الأهداف الإستراتيجية كمطارات، ومواقع صواريخ أرض جو، وقوات المدفعية، ومناطق الإمداد، ومجموعات القيادة، أو نقاط الاتصالات.

مميزات صواريخها

وبالنسبة للصاروخ يتراوح ارتفاعه بين 50 و65 كيلومترا، ويسمح هذا الارتفاع للصواريخ بتجنب معظم أنظمة الدفاع "أرض جو"، مع الحفاظ على الدقة اللازمة للضربات.

وتصل سرعة الصاروخ إلى نحو 3700 كيلومتر في الساعة، فيما يبلغ طوله 4 أمتار، ويقدر وزن رأسه الحربي بين 160 و560 كيلوغراما، كما توجه الصواريخ عن طريق الملاحة وبمساعدة نظام تحديد المواقع (جي بي إس).

ويعمل الصاروخ بالوقود الصلب، وهو ما يجعله مناسبا في بيئات متنوعة، فيما يعتمد على رأس حربي ينشأ عنه انفجار تعادل شدته القوة التفجيرية نحو 228 كيلوغراما من مادة "تي إن تي".

وتمتلك القوات البرية الأميركية هذا الصاروخ منذ عام 1990، وأطلق منه 450 صاروخا خلال غزو العراق عام 2003، فيما أطلق منه 560 صاروخا في حروب عدة خلال 2015.

يذكر أن هناك محدودية في العدد المتوفر من "أتاكمز" لدى الولايات المتحدة، إذ إن شركة "لوكهيد مارتن" المطورة له صنعت ما يقارب 4 آلاف فقط منذ بداية الإنتاج.