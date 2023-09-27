مقتل جندي بحريني ثالث بهجوم حوثي قرب الحدود السعودية

أعلنت البحرين وفاة جندي بحريني ثالث لقي حتفه الأربعاء "متأثرا بجروحه الخطيرة"، التي أُصيب بها جراء هجوم بطائرة مسيرة شنه الحوثيون على قوات التحالف المرابطة على الحدود الجنوبية للسعودية للدفاع عن حدودها القريبة من اليمن.

وجاء في بيان أصدرته القيادة العامة لـقوة دفاع البحرين، "ننعى الوكيل أول آدم سالم نصيب حيث استشهد اليوم الأربعاء، متأثرا بجروحه الخطيرة نتيجة الهجوم العدائي من جماعة الحوثي الغادر الذي جرى يوم الاثنين الماضي".

وقال البيان إن "ذلك كان خلال تأدية واجبه ضمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن المشاركة في عمليات إعادة الأمل والمرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة للدفاع عن حدودها".

ومساء الاثنين، أعلنت المنامة مقتل اثنين من قواتها المشاركة في التحالف العربي باليمن، جراء هجوم حوثي وسط إدانات عربية وصمت حوثي ومطالبة بحرينية بتسليم المسؤولين عن مهاجمة قواتها بالحد الجنوبي السعودي.

والجدير بالذكر أن الهجوم جاء تزامنا مع جهود سعودية لإحلال السلام في اليمن، حيث غادر وفد الحوثي العاصمة الرياض في 19 سبتمبر/أيلول الجاري، بعد محادثات استمرت 5 أيام مع مسؤولين سعوديين، في أعقاب دعوة رسمية وجهتها المملكة بغية استكمال جهود مسار السلام في اليمن.