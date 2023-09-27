محكمة هولندية تجدد حبس الناشط الفلسطيني أمين أبو راشد

جددت محكمة هولندية في مدينة روتردام حبس الناشط الفلسطيني أمين أبو راشد رئيس مؤتمر فلسطينيي أوروبا، وقالت إنها بحاجة لوقت أطول للاطلاع على التقرير الطبي واستكمال الادعاء العام بحث ما لديه من معلومات.

وتظاهر نشطاء من الجالية الفلسطينية للمطالبة بالإفراج عن أبو راشد بعد اعتقاله منذ 3 أشهر. كما طالب المحتجون بالنظر إلى حالته الصحية رغم عدم وجود أدلة على ارتكابه أية تجاوزات، حسب محاميه.

وكان أبو راشد قد اعتقل في يونيو/حزيران الماضي بتهمة وجود شبهات حول إرسال مبالغ مالية إلى منظمات مرتبطة بحركة المقاومة الإسلامية (حماس). وهو الأمر الذي نفاه أبو راشد وأسرته.

وطالب الأمين العام للجالية الفلسطينية في هولندا إياد عطا الله المحكمة الهولندية بضرورة الإفراج عن أبو راشد، لأنها لم تقدم أي أدلة تدينه في أي أنشطة غير قانونية.