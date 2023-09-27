"لا نستطيع الدراسة".. طوابير طلابية تشكو الغلاء بفرنسا

نظم طلبة فرنسيون اعتصاما في العاصمة باريس، ونصبوا خيامهم أمام مبنى البرلمان، احتجاجا على ارتفاع تكاليف الحياة الجامعية، في حين اصطف آخرون أمام بنك الطعام في ليون، للحصول على حصتهم من المساعدات الغذائية، وفق مشاهد متداولة.

وشارك عدد كبير من الطلبة أمس الثلاثاء، في الاحتجاجات التي دعا إليها اتحاد الطلبة، أمام الجمعية الوطنية الفرنسية، مطالبين بإيجاد حل للغلاء وارتفاع تكاليف نفقات المعيشة، لاسيما على مستوى السكن والإطعام في الأحياء الجامعية.

"حياة بالشارع"

وأظهر مقطع فيديو نشره اتحاد الطلبة، عبر حسابه على منصة إكس، عددا من المشاركين رافعين داخل خيامهم لافتات كتب عليها: “لا أستطيع الدراسة إذا أصبحت في الشارع”، وأخرى تندد بالوضع داخل الأحياء الجامعية.

🟣 Lancement de notre enquête sur le mal-logement étudiante Aujourd’hui, les étudiant•es ont planté leurs tentes devant l’Assemblée Nationale. Peut être qu’avec ça, les macronistes se rendront enfin compte qu’il est temps d’agir et de sortir les étudiant•es de la précarité ! pic.twitter.com/aTlmpluIzB — L’Union Étudiante (@unionetudiante_) September 26, 2023

كما نشر النائب عن حركة فرنسا الأبية، لويس بويارد، مقطع فيديو عبر حسابه على منصة إكس، أكد فيه أن العديد من الطلبة الآن بلا مأوى وينامون في سياراتهم أو في ظروف سيئة بسبب ارتفاع التكاليف.

Madame la Ministre @sretailleau. Devant l’Assemblée des étudiants sans abris et mal logés ont planté leur tente. Ils sont des dizaines de milliers, partout en France, que vous ignorez. Quand allez vous agir contre le sans abrisme étudiant ? Contre la précarité étudiante ? pic.twitter.com/kwZAgnSuFE — Louis Boyard (@LouisBoyard) September 26, 2023

يتزامن ذلك مع ما وثقه ناشطون ومدونون من مشاهد لطابور من الطلبة أمام بنك الطعام في ليون بجنوب شرق فرنسا، منتظرين الحصول على المساعدات الغذائية، التي تمنحها بعض الجمعيات.

🚨MàJ🚨

En direct de la queue devant la banque alimentaire du campus de Lyon2/Lyon3 des Quais.

Le nombre de personne en précarité explose de semaine en semaine, la queue de cette semaine fait quasiment le tour de l’enceinte associative… #Inflation #Lyon #précarité pic.twitter.com/rGz8njkMGv — gochopacontent (@gochopaconten) September 26, 2023

ويأتي ذلك ضمن احتجاجات متقطعة شهدتها فرنسا للمطالبة برفع الأجور وتحسين المعيشة، بات معها التضخم وارتفاع الأسعار في أولويات شكوى المواطنين، وسط تقارير عن بلوغ التضخم 5.9% في ديسمبر/كانون الأول الماضي.