114 قتيلا وعشرات الإصابات في حريق بحفل زفاف شمالي العراق

ذكرت وسائل إعلام عراقية أن ما لا يقل عن 114 شخصا لقوا حتفهم وأصيب نحو 200 مساء أمس الثلاثاء في حريق بحفل زفاف في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى العراقية.

وأكد محافظ نينوى نجم الجبوري أن لا إحصائية نهائية بعد لعدد الوفيات والمصابين جراء الحريق، فيما وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المصابين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

وقال الدفاع المدني العراقي إن "المعلومات الأولية تشير إلى استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف، مما أدى إلى اشتعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر وانتشار الحريق بسرعة كبيرة وتفاقم الأمر".

وأضاف أن "قاعة الأعراس مغلفة بألواح الإيكوبوند سريع الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني، لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة".

100 قتيل وأكثر من 150 مصابا في حريق اندلع خلال حفل زفاف بمحافظة #نينوى شمالي العراق.. التفاصيل مع مراسل الجزيرة محمد جليل#الأخبار pic.twitter.com/5slG5vAYXg — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 26, 2023

البحث عن ناجين

وأظهر مقطع مصور في الموقع رجال الإطفاء وهم يبحثون عن ناجين وسط الحطام المتفحم للمبنى.

وأفادت بيانات رسمية بأن السلطات الاتحادية العراقية وسلطات إقليم كردستان العراق أرسلت سيارات إسعاف وأطقما طبية إلى الموقع.

وفي مستشفى الحمدانية العام، قال شاهد عيان إن سيارات إسعاف تهرع ذهابا وإيابا لنقل المصابين، في حين تجمّع أمام المستشفى عشرات الأشخاص، منهم أقرباء للضحايا وآخرون جاؤوا للتبرع بالدم.

وذكر أن آخرين وقفوا أمام شاحنة لنقل الموتى تكدست فيها أكياس سوداء وضعت فيها جثث القتلى.

كما أفادت وزارة الصحة العراقية باستمرار إرسال سيارات إسعاف وفرق طبية تخصصية إلى محافظة نينوى للمساعدة في إجلاء مصابي الحريق.

وقال المتحدث باسم الوزارة للجزيرة إن عددا كبيرا من المصابين حالتهم غير مستقرة، وإن الإصابات الحرجة تمت إحالتها إلى مستشفيات متخصصة.

100 حالة وفاة وأكثر من 150 مصابا جراء حريق في حفل زفاف بمحافظة #نينوى العراق#الحمدانية #العراق pic.twitter.com/ssk0WVtVjj — Mahmoud Gaber | محمود جابر (@m3gaber) September 26, 2023

حريق آخر

وفي سياق منفصل، أفادت وكالة رويترز بأن السلطات العراقية أجلت صباح اليوم الأربعاء جميع النزلاء والبعثات الدبلوماسية من فندق الرشيد في بغداد كإجراء احترازي بسبب حريق آخر محدود.

وقال مسؤول في الفندق للوكالة إن السلطات المعنية تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع في أحد المطابخ، واصفا عملية الإجلاء بأنها إجراء احترازي روتيني، ومؤكدا أن جميع النزلاء عادوا بأمان إلى غرفهم.