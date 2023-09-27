شاهد.. عراقي ينهار باكيا بعد العثور على ملابس والدته بين ركام حريق الحمدانية

في لقطات مؤثرة، وثقت وسائل إعلام محلية مشهدا مؤلما لمواطن عراقي انهار بالبكاء، بعد العثور على ملابس والدته في موقع الحريق الذي اندلع الليلة الماضية في قاعة أفراح أثناء حفل زفاف بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى شمالي العراق.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن المواطن وشقيقته كانا يبحثان عن والدتهما المفقودة بعد تفقد جميع المستشفيات والدوائر الصحية ولم يعثرا عليها بين الجثث أو المصابين.

وأثناء عملية البحث في موقع حريق الحمدانية، عثر المواطن على ملابس والدته ما شكّل لديه صدمة مفجعة حيث انهار بالبكاء والصراخ والعويل، وفيما لا يزال مصير والدته مجهولاً قال المواطن لوسائل إعلام محلية إن والدته ماتت شهيدة، محملا مالك صالة العرس مسؤولية الحريق.

وخلّف الحريق نحو 100 قتيل وعدد مماثل من المصابين في حصيلة جديدة غير نهائية، كما أوقفت السلطات 9 أشخاص على خلفية الحادث.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن سبب الحريق إشعال ألعاب نارية داخل القاعة التي شيدت من مواد بنائية قابلة للاشتعال بسرعة فائقة ومخالفة لشروط وقواعد السلامة.