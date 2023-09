العفو الدولية: الهند استهدفت منتقديها بحجة مكافحة تمويل الإرهاب

قالت منظمة العفو الدولية -اليوم الأربعاء- إن السلطات الهندية تستخدم توصيات هيئة دولية لمراقبة تمويل الإرهاب بهدف استهداف مجموعات وناشطين في المجتمع المدني.

وأعلنت المنظمة -في تقرير نشرته اليوم- أن حكومة ناريندرا مودي تُسيء استخدام توصيات "مجموعة العمل المالي" التي يقع مقرها في باريس، من أجل إسكات منتقديها.

وأفاد رئيس المكتب التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في الهند آكار باتيل أن الحكومة الهندية استفادت من توصيات "مجموعة العمل المالي" لتعزيز ترسانتها من القوانين المالية تحت غطاء مكافحة الإرهاب، على حد قوله.

وأشار باتيل إلى أن هذه القوانين تستخدم "بطريقة مسيئة" بغية استهداف وإسكات الأشخاص الذين يوجهون انتقادات.

وألغت الحكومة الهندية في السنوات الـ10 الماضية تراخيص أكثر من 20 ألف منظمة غير حكومية، بينها نحو 6 آلاف منذ بداية عام 2022، وفق تقرير منظمة العفو الدولية.

