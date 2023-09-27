إسرائيل تتحدث عن اعتقال "خلية إيرانية" خططت لاغتيال بن غفير

قال بيان مشترك للجيش والشرطة وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) في إسرائيل إنه تم اعتقال خلية تعمل لصالح إيران وتتلقى التوجيهات من شخص مقيم في الأردن.

وأضاف البيان أن مهمة الخلية كانت اغتيال مسؤولين إسرائيليين بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير والحاخام اليميني يهودا غليك. وهو الذي يعتبر من أكبر المحرضين على اقتحام المسجد الأقصى.

وذكرت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن الشخص المقيم في الأردن كان يوجه الخلية نيابة عن مسؤولين أمنيين إيرانيين.

وقال البيان إن الخلية تضم 5 أشخاص هم 3 من محافظة جنين بشمال الضفة الغربية و2 من داخل الخط الأخضر.

وبحسب المصدر نفسه، فإن الخلية كلفت بإحراق سيارات ومملتكات إسرائيلية والتقاط صور لمناطق حساسة في إسرائيل.

والعام الماضي أيضا، أعلن جهاز الشاباك الإسرائيلي اعتقال 5 فلسطينيين من القدس المحتلة بشبهة التخطيط لاغتيال إيتمار بن غفير وشخصيات إسرائيلية أخرى، وتنفيذ عمليات تفجيرية في أهداف للاحتلال.

كما أعلنت تل أبيب في العام نفسه تفكيك شبكة تجسس تعمل لصالح إيران وتجند نساء إسرائيليات على شبكات التواصل الاجتماعي لتكليفهن لاحقا بمهام مختلفة، مثل الحصول على وثائق للجيش.