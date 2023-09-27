أميركا تستهدف بالعقوبات شبكة تدعم برنامج المسيّرات الإيراني

فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات على شبكة قالت إنها تساعد في شراء أجزاء أساسية لبرنامج المسيرات الإيراني، واتهمت إيران بتزويد روسيا بالطائرات المسيرة لدعمها في الحرب على أوكرانيا.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إن الشبكة سهّلت الشحنات والمعاملات المالية لدعم شراء الحرس الثوري الإيراني القوي لمكون أساسي يستخدم في صنع الطائرات المسيّرة الإيرانية من طراز شاهد-136.

وهذه الخطوة هي الأحدث في سلسلة من العقوبات على إيران في الآونة الأخيرة، حيث قالت الوزارة إن الإجراء يستهدف كيانات وأفرادا في إيران والصين وتركيا والإمارات.

وقال بريان نيلسون المسؤول بوزارة الخزانة، في البيان، إن "الطائرات المسيرة إيرانية الصنع لا تزال أداة رئيسية لروسيا في هجماتها على أوكرانيا، بما في ذلك تلك التي ترهب المواطنين الأوكرانيين وتهاجم البنية التحتية الحيوية".