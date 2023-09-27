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ألمانيا تشدد مراقبة حدودها الشرقية لوقف المهاجرين

Suspected illegal migrants sit on the ground after they were detained by German police during their patrol along the German-Polish border to prevent illegal migration, in Forst, Germany, September 20, 2023. REUTERS/Lisi Niesner TPX IMAGES OF THE DAY
ألمانيا قالت إنها ستشدد مراقبة حدودها مع بولندا والتشيك لوقف المهاجرين (رويترز)
27/9/2023

تعتزم ألمانيا تشديد جهودها لوقف تزايد الهجرة غير النظامية عبر حزمة من الإجراءات على طول حدودها الشرقية مع بولندا وجمهورية التشيك هذا الأسبوع.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيرز -اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي- إن بلادها ستطبق رقابة موسعة حيال ذلك، وإن الشرطة الفدرالية ستتولى تنفيذ تلك الإجراءات وتعزز قوات الدورية على طرق (تهريب البشر)، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات "مرنة ومحددة"، قائلة إن "هدفي ممارسة أقصى ضغط على المهربين وحماية الناس".

وكانت فيزر قد أشارت في وقت سابق، إلى احتمال تطبيق ضوابط ثابتة على الحدود مع بولندا والجمهورية التشيكية، على غرار الإجراء المطبق على طول الحدود بين ألمانيا والنمسا.

Interior Minister Faeser Announces New Border Controls To Counter Migrant Smuggling BERLIN, GERMANY - SEPTEMBER 27: German Interior Minister Nancy Faeser speaks to the media to announce new border controls along Germany's borders with Poland and the Czech Republic on September 27, 2023 in Berlin, Germany. The controls are an effort to counter the smuggling of migrants into Germany, which has grown dramatically in recent months. (Photo by Maja Hitij/Getty Images)
فيزر "لا تستبعد" فرض ضوابط ثابتة مستقبلا إذا لم تثبت الإجراءات الجديدة نجاعة كافية (غيتي)

وتسبب تزايد أعداد المهاجرين في إشعال الجدل مجددا في ألمانيا والضغط على حكومة المستشار أولاف شولتز، كما أثار توترات مع دول أوروبية مجاورة تواجه تدفقا مماثلا لطالبي لجوء.

وزادت ألمانيا عدد أفراد الشرطة المكلفين في المنطقة الحدودية في الأشهر القليلة الماضية مع ارتفاع أعداد المهاجرين، إذ سجلت الشرطة الفدرالية 70 ألفا و753 حالة دخول غير قانونية إلى البلاد بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب هذا العام بزيادة 60% تقريبا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتشهد ألمانيا، التي استقبلت زهاء مليون لاجئ أوكراني خلال العام الماضي، تزايدا في أعداد طلبات اللجوء بنحو 77%، مسجلة أكثر من 204 آلاف طلب، وفق المكتب الفدرالي للهجرة واللاجئين.

ظروف استثنائية

ولا يُسمح بفرض ضوابط حدودية في منطقة شنغن إلا في ظروف استثنائية، ويتعين إبلاغ الاتحاد الأوروبي بالإجراء قبل تطبيقه، لكن لن يكون من الضروري إبلاغ الاتحاد الأوروبي بالضوابط المؤقتة، وفق الوزيرة فيزر، التي كانت حصلت على ضوء أخضر من نظيرها التشيكي وتأمل في الحصول على الموافقة نفسها من بولندا خلال اجتماع لوزراء الداخلية الأوروبيين في بروكسل غدا الخميس.

وشهدت العلاقة بين ألمانيا وحكومة رئيس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني توترا بسبب قضية المهاجرين، انتقدت معها روما برلين لدعمها أنشطة سفن إنقاذ المهاجرين عبر البحر المتوسط، إلى جانب تعليق ألمانيا اتفاقية لاستقبال مهاجرين من إيطاليا.

المصدر : وكالات