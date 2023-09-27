أردوغان يتسلم أوراق اعتماد السفير المصري

تسلم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أوراق اعتماد السفير المصري الجديد عمرو الحمامي، استكمالا لجهود إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى طبيعتها.

ونشر حساب الرئاسة التركية على منصة إكس صورا لاستقبال أردوغان السفير المصري الجديد في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة اليوم الأربعاء، حيث التُقطت صور تذكارية مع السفير وأسرته.

وكانت تركيا ومصر قد أعلنتا ببيان مشترك في يوليو/تموز الماضي إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء -لأول مرة منذ 10 سنوات- وترشيح صالح موطلو شن سفيرا لدى القاهرة، وعمرو الحمامي سفيرا لدى أنقرة.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Mısır Büyükelçisi Amr Soliman Abdelmeguid el-Hamamy’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabulde Büyükelçi el-Hamamy, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a güven mektubunu sundu. pic.twitter.com/AvJ3BBQXMm — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) September 27, 2023

وفي 10 سبتمبر/أيلول الجاري، التقى أردوغان نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، وقال الرئيس التركي إن اللقاء كان إيجابيا وجرى خلاله طرح مسألة تبادل الزيارات.

وأكد أردوغان أن عودة العلاقات بين بلاده ومصر إلى سابق عهدها ستنعكس إيجابا على المشاكل الإقليمية، مشيرا إلى أنه تلقى دعوة من الرئيس المصري لزيارة القاهرة.