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أردوغان يتسلم أوراق اعتماد السفير المصري

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتسلم أوراق اعتماد السفير المصري الجديد لدى أنقرة عمرو الحمامي
أردوغان (يمين) يستقبل السفير المصري الجديد (الرئاسة التركية على منصة إكس)
27/9/2023

تسلم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أوراق اعتماد السفير المصري الجديد عمرو الحمامي، استكمالا لجهود إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى طبيعتها.

ونشر حساب الرئاسة التركية على منصة إكس صورا لاستقبال أردوغان السفير المصري الجديد في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة اليوم الأربعاء، حيث التُقطت صور تذكارية مع السفير وأسرته.

وكانت تركيا ومصر قد أعلنتا ببيان مشترك في يوليو/تموز الماضي إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء -لأول مرة منذ 10 سنوات- وترشيح صالح موطلو شن سفيرا لدى القاهرة، وعمرو الحمامي سفيرا لدى أنقرة.

وفي 10 سبتمبر/أيلول الجاري، التقى أردوغان نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، وقال الرئيس التركي إن اللقاء كان إيجابيا وجرى خلاله طرح مسألة تبادل الزيارات.

وأكد أردوغان أن عودة العلاقات بين بلاده ومصر إلى سابق عهدها ستنعكس إيجابا على المشاكل الإقليمية، مشيرا إلى أنه تلقى دعوة من الرئيس المصري لزيارة القاهرة.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأناضول