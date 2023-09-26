وزير السياحة الإسرائيلي يحضر مؤتمرا للأمم المتحدة في السعودية

قال مكتب وزير السياحة الإسرائيلي إن الوزير حاييم كاتس سافر إلى السعودية لحضور مؤتمر للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء.

وقالت وزارة السياحة الإسرائيلية في بيان إن "كاتس هو أول وزير إسرائيلي يترأس وفدا رسميا إلى السعودية"، مشيرة إلى أنه سيشارك في حدث لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في الرياض.

وقال كاتس في بيان "سأعمل على إقامة تعاون لتعزيز السياحة والعلاقات الخارجية لإسرائيل".

وبحسب مكتب الوزير، من المقرر أن يعقد كاتس اجتماعات مع "نظرائه"، دون تحديد الدول التي ستشارك في هذه اللقاءات.