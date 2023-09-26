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وزير السياحة الإسرائيلي يحضر مؤتمرا للأمم المتحدة في السعودية

FILE PHOTO: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (R) chairs a cabinet meeting, flanked by Tourism Minister Haim Katz, in Jerusalem on August 27, 2023. MENAHEM KAHANA/Pool via REUTERS/File Photo
وزير السياحة الإسرائيلي حاييم كاتس (رويترز)
26/9/2023

قال مكتب وزير السياحة الإسرائيلي إن الوزير حاييم كاتس سافر إلى السعودية لحضور مؤتمر للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء.

وقالت وزارة السياحة الإسرائيلية في بيان إن "كاتس هو أول وزير إسرائيلي يترأس وفدا رسميا إلى السعودية"، مشيرة إلى أنه سيشارك في حدث لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في الرياض.

وقال كاتس في بيان "سأعمل على إقامة تعاون لتعزيز السياحة والعلاقات الخارجية لإسرائيل".

وبحسب مكتب الوزير، من المقرر أن يعقد كاتس اجتماعات مع "نظرائه"، دون تحديد الدول التي ستشارك في هذه اللقاءات.

المصدر : وكالات