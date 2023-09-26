مستشار الأمن القومي العراقي: بغداد تحترم سيادة الكويت

قال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي -الاثنين- إن بلاده تحترم سيادة الكويت تاريخا وحاضرا ومستقبلا، وذلك في أعقاب لقاء جمعه بنائب السفير الكويتي في بغداد فهد الفضلي.

وأكد الأعرجي أن اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بنظيره الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في نيويورك مؤخرا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة "أثبت موقف المحبة والاحترام تجاه الشقيقة الكويت".

وأضاف الأعرجي -في منشور على منصة إكس- أن اللقاء أثبت أيضا "أن التفاهم والحوار هما السبيل لحل جميع القضايا وفق مبدأ حسن الجوار ومن خلال اللجان القانونية المختصة".

يشار إلى أن رئيس الوزراء الكويتي كان قد أكد عقب لقاء نظيره العراقي في نيويورك رغبة بلاده في الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية مع العراق لما بعد العلامة 162.

بدوره، أشار السوداني إلى رغبة بغداد في الاستمرار في عقد اجتماعات اللجان المشتركة وتبادل الزيارات بين المسؤولين والخبراء في البلدين من أجل تعزيز مستويات التعاون والشراكة وبناء الثقة والارتقاء بالعلاقات الثنائية وتجاوز جميع العقبات.

كما أكد التزام العراق بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادئ القانون الدولي، والتفاهمات المشتركة وحسن الجوار، وسلامة أراضي دولة الكويت.

وتصاعدت التوترات مؤخرا بين العراق والكويت بعد أن قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية في الرابع من سبتمبر/أيلول الجاري بعدم دستورية تصديق البرلمان العراقي على اتفاقية تنظيم الملاحة في ممر خور عبد الله المائي بين الدولتين، والتي صوّت عليها البرلمان العراقي عام 2013.