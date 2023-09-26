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قوة أمنية مشتركة تنتشر في مخيم عين الحلوة

SIDON, LEBANON - SEPTEMBER 09: Lebanese security forces take precautions at the checkpoint at the entrance of the Palestinian refugee camp of Ain al-Helwa, the largest Palestinian refugee camp, after clashes between groups despite a ceasefire reached yesterday, at the in Sidon, Lebanon on September 09, 2023. ( Houssam Shbaro - Anadolu Agency )
مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان شهد اشتباكات مسلحة منذ يوليو/تموز الماضي (الأناضول)
26/9/2023

انتشر 45 عنصراً من القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في عدد من أحياء مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان اليوم الثلاثاء، تنفيذا لقرار هيئة العمل الفلسطيني المشترك الذي تم التوصل إليه في 14 من الشهر الجاري لتكريس الأمن في المخيم.

وقال قائد القوة الأمنية المشتركة محمود العجوري إن انتشار العناصر الأمنية هو خطوة أولى يليها انسحاب المسلحين من مدارس وكالة الغوث الدولية (الأونروا)، وانتشار عناصر القوة الأمنية في محيطها.

وأفاد عضو هيئة العمل الفلسطيني المشترك فؤاد عثمان بأن نشر عناصر القوة المشتركة يهدف إلى طمأنة السكان وإعادة النازحين ودعوة وكالة الغوث لتأمين الأموال اللازمة لترميم ما دمرته الاشتباكات الأخيرة، وفق ما نقلته وكالة الإعلام الرسمية اللبنانية.

وكان المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أعلن في 14 سبتمبر/أيلول الجاري التوصل إلى وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة يبدأ سريانه من اليوم ذاته.

وجاء قرار وقف إطلاق النار بعد اشتباكات منذ بداية يوليو/تموز الماضي بين مسلحي حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) ومجموعة تطلق على نفسها "الشباب المسلم"، بدأت باغتيال قائد قوات الأمن الوطني بالمخيم التابع لحركة فتح أبو أشرف العرموشي و4 من مرافقيه.

وأدت الاشتباكات إلى مقتل 29 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين ونزوح عشرات العائلات.

ويعد مخيم عين الحلوة من أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان، إلى جانب 11 مخيما آخر، حيث يقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في البلاد بنحو 300 ألف لاجئ.

المصدر : الجزيرة + وكالات