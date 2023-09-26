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قادة جيوش 30 دولة بينها أميركا يبحثون في الهند التهديدات بآسيا

India's Chief of Army Staff General Manoj Pande (R) and his US counterpart Randy George (C) along with India's Air Chief Marshal Vivek Ram Chaudhari (L) attend the inaugural session of the 13th Indo-Pacific Armies Chiefs’ Conference (IPACC) in New Delhi on September 26, 2023. (Photo by Arun SANKAR / AFP)
رئيس أركان الجيش الهندي الجنرال مانوج باندي (يمين) وإلى جانبه نظيره الأميركي راندي جورج خلال مؤتمر قادة الجيوش بالهند (الفرنسية)
26/9/2023

التقى قادة جيوش وضباط كبار من 30 دولة، من بينها الولايات المتحدة، في الهند الثلاثاء لبحث التهديدات التي تواجه منطقة آسيا والمحيط الهادي، مع تصاعد نفوذ الصين التي تعمل على ترسيخ وجودها في المنطقة.

وأكد قائد الجيش الأميركي راندي جورج أن للمنطقة "أهمية بالغة"، متعهدا بتعزيز التعاون "للحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادي حرة ومفتوحة".

وأكد جورج أن "الشراكة بين الجيشين الهندي والأميركي أمر حيوي للاستقرار في المنطقة"، موضحا أن العلاقة بين الجيشين "قوية وتزداد قوة".

وكان جورج يتحدث في مؤتمر صحافي مع نظيره الهندي مانوج باندي، الذي أكد أن الاجتماع العسكري ليس موجها ضد أحد.

epa10883932 US Army Chief of Staff General Randy George (C-L) and India's Chief of the Army Staff General Manoj Pande (front, C) arrive for a joint press conference at the Manekshaw center in New Delhi, India, 26 September 2023. The Indian Army and the United States Army are co-hosting the 13th Indo-Pacific Armies Chiefs' Conference (IPACC), a three-day conference of Chiefs of Armies and delegates of 35 countries, from 25 to 27 September 2023 in New Delhi. The theme of the conference is 'Together for Peace: Sustaining Peace and Stability in the Indo-Pacific Region.' EPA-EFE/HARISH TYAGI
إحدى جلسات مؤتمر قادة الجيوش بالهند (الأوروبية)

تحديات في البر والبحر

وأكد باندي أن المنطقة تواجه تحديات في البر والبحر. وقال إن النزاعات التي تشهدها المنطقة "تتراوح بين نزاعات على مساحات من الأراضي، وأحيانا حول جزر تم توسيعها بشكل اصطناعي للاستحواذ على مساحات وإقامة قواعد عسكرية".

ولجأت الهند لموازنة تحالفها التقليدي مع روسيا، التي تزودها بغالبية واردات الأسلحة، إلى تعزيز علاقتها مع واشنطن.

وشارك في الاجتماع جنرالات من اليابان وأستراليا، اللتين تشكلان منتدى التعاون الدفاعي "الرباعي" إلى جانب واشنطن ونيودلهي، وكذلك بريطانيا وفرنسا.

ويجمع المؤتمر الذي أطلق عام 1999 قادة جيوش وضباطا كبارا من 30 دولة.

وحضرت فيتنام والفلبين هذا المؤتمر ليومين في نيودلهي، وكلتاهما في حالة نزاع على مناطق بحرية مع الصين.

بكين تعارض

بالمقابل، تراقب الصين اجتماعات وأنشطة عسكرية مماثلة بكثير من الريبة والتحفظ، إذ أكد وزير خارجيتها وانغ يي أن بلاده ستعارض ما وصفه بأنه "توسع متهور للتحالفات العسكرية"، في أحدث تحذير في وقت تعمل فيه واشنطن على تعميق علاقاتها الأمنية في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

ولطالما كررت الصين أن أي جهود لإقامة تحالف عسكري شبيه بحلف شمال الأطلسي (ناتو) في منطقة آسيا المحيط الهادي قد تثير نزاعا.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية