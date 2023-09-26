روسيا تقصف دينبرو وأوكرانيا تهاجمها بالمسيرات وتتسلم دبابات أميركية

شنت روسيا اليوم الثلاثاء غارات على ميناء إسماعيل وكينفري بإقليم دينبرو بأوكرانيا، وفي ذات الوقت أعلنت كييف أنها تسلمت دبابات أميركية وواصلت الهجوم بالطائرات المسيرة على القرم ومناطق داخل الأراضي الروسية.

وقالت الإدارة العسكرية في اقليم أوديسا جنوب غرب أوكرانيا إن روسيا هاجمت بالصواريخ ميناء إسماعيل على نهر الدانوب فجر اليوم بواسطة مسيرات مفخخة، الأمر الذي أوقع أضرارا جسيمة في الميناء.

كما أفادت السلطات الأوكرانية بحدوث انفجار في كريفيري بإقليم دينبرو نجم عن هجوم صاروخي روسي.

و قال الجيش الأوكراني إنه اعترض طائرة مسيّرة روسية على محور مدينة باخموت في إقليم دونباس.

ونشر الجيش الأوكراني صوراً قال إنها لإسقاط الطائرة الروسية المسيرة بواسطة صواريخ "ستينغر" الأمريكية الصنع.

وقد أكد الجيش الأوكراني أن 38 مسيّرة روسية هاجمت أوكرانيا ليلا وأنه أسقط 26 منها.





إحباط هجمات

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مسيرات أوكرانية في أجواء منطقة كورسك.

و أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية إسقاط سبع مسيرات في أجواء غرايفو-رونسكي بالمقاطعة.

وأكدت وزارة الدفاع في بيانات منفصلة أن سبع طائرات مسيرة أسقطت فوق منطقة بيلجورود وأربعا فوق منطقة كورسك.

ولم تقدم وزارة الدفاع معلومات عن الأضرار أو الإصابات المحتملة الناجمة عن الهجمات. ونادرا ما تكشف موسكو عن التفاصيل إلا في حالة تضرر البنية التحتية المدنية أو غير العسكرية.

أما في القرم فقد أعلن الحاكم الروسي لمدينة سيفاستوبول إحباط هجوم صاروخي قرب مطار بيلبيك.

وقال الحاكم المعيّن من روسيا ميخائيل رازفوجاييف إنّ "قواتنا تتصدّى لهجوم صاروخي. وفق البيانات الأولية، أسقطت الدفاعات الجوية صاروخاً قرب قاعدة بيلبك الجوية. العمل متواصل".

وكثفت أوكرانيا مؤخرا الهجمات على المنشآت العسكرية في القرم وتعهدت باستعادتها من موسكو التي ضمتها عام 2014.





دبابات أميركية

وبينما تشهد القرم تصعيدا لافتا، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أن بلاده تسلمت أول دفعة من دبابات أبرامز الأمريكية. وقال إن ذلك سيعزز من قدرات جيش بلاده على محاربة القوات الروسية.

وأضاف زيلنسكي أن بلاده تعمل على الحصول على كافة القدرات العسكرية الضرورية، بما في ذلك طائرات إف 16.