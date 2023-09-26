قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف أهدافا بغزة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات الاحتلال تهاجم قطاع غزة، وقصفت نقطتي رصد تابعتين للمقاومة في المنطقة الحدودية جنوبي قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم نقطة عسكرية تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في منطقة رفح في غزة بواسطة طائرة مسيرة.

وجاء القصف الإسرائيلي عقب انتهاء مظاهرات نظمها عشرات الشبان الفلسطينيين، لليوم العاشر على التوالي، قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، أشعلوا خلالها إطارات السيارات وألقوا القنابل الصوتية تجاه السياج.

وتأتي المظاهرات بدعوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من شبان يطلقون على أنفسهم "الشباب الثائر"، تنديدا باقتحام مستوطنين المسجد الأقصى والانتهاكات المستمرة بالضفة الغربية واستمرار حصار غزة.

وبالتزامن مع انطلاق فترة الأعياد اليهودية، التي بدأت مساء 15 سبتمبر/أيلول الجاري بحلول عيد رأس السنة العبرية والتي تتواصل حتى الثامن من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، تكثف جماعات يمينية إسرائيلية اقتحاماتها للمسجد الأقصى.

ومنذ 2007، تفرض إسرائيل حصارا على قطاع غزة، نجم عنه تدهور كبير في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وتشهد الضفة الغربية منذ العام الماضي توترا شديدا إثر اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن والمخيمات الفلسطينية.