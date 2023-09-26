الأردن يسقط مسيّرتين محمّلتين بمخدرات من سوريا

أكد الجيش الأردني إسقاط طائرتين مسيرتين محملتين بمواد مخدرة قادمتين من الأراضي السورية، في استمرار لعمليات التهريب التي تقف وراءها مجموعات مسلحة.

وقال الجيش -في بيان- إنه ماض في التعامل بحزم مع أي تهديد للواجهات الحدودية، ومع أي مساع يراد منها زعزعة أمن الأردن وترويع مواطنيه.

وكان الجيش الأردني أعلن في أوائل الشهر الجاري إسقاط طائرة مسيرة لتهريب مخدرات من سوريا.

ويكافح الجيش الأردني عمليات تهريب أسلحة ومخدّرات، لا سيّما حبوب "الكبتاغون"، برّا من سوريا إلى المملكة.

ويقول مسؤولون إن عمليات التهريب هذه باتت "منظمة" وتستخدم فيها طائرات مسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة.

ويؤكد السلطات الأردنية أن 85% من المخدرات التي تضبط بالأردن معدة للتهريب للخارج وخصوصا إلى السعودية ودول الخليج.

يذكر أن عديد التقارير الإخبارية قد ذكرت في مايو/أيار الماضي أنه تم تنفيذ غارة جوية أردنية داخل الأراضي السورية، استهدفت مصنعا للمخدرات في محافظة درعا (جنوبي سوريا).