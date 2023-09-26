سابع تعديل على الحكومة الأردنية خلال 3 سنوات

وافق ملك الأردن عبد الله الثاني اليوم الثلاثاء على تعديل جديد في حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة شمل 8 وزارات؛ في سابع تعديل في حكومة الخصاونة، ويأتي قبل أيام من نهاية العام الثالث على تشكيلها.

وحسب مرسوم أعلنه الديوان الملكي الأردني، شمل التعديل 8 وزارات ليس بينها حقائب سيادية (الداخلية والخارجية والمالية).

وفي التعديل، تم تعيين رائد أبو السعود وزيرًا للمياه والري بدلا من محمد النجار، وحديثة الخريشة وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية خلفا لوجيه العزايزة الذي تم تعيينه وزير دولة.

وتم فصل وزارتي الأشغال والنقل عن بعضهما، ليحتفظ الوزير أحمد ماهر أبو السمن بالأولى، وتعطى حقيبة النقل إلى الوزيرة وسام التهتموني.

وفصلت وزارتا الصناعة والعمل، حيث احتفظ الوزير يوسف الشمالي بالأولى، وحملت ناديا الروابدة حقيبة العمل.

وضمن التعديل تم تعيين مهند المبيضين وزيرا للاتصال الحكومي بدلا من فيصل الشبول.

وفي السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2020، كلف العاهل الأردني الخصاونة بتشكيل الحكومة، وهو رئيس الوزراء الـ13 في عهد الملك عبد الله الثاني منذ توليه سلطاته الدستورية في السابع من فبراير/شباط 1999.