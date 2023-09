حكومة باكستان: جميع الأحزاب لها الحق بالمشاركة في الانتخابات

إسلام آباد- قالت الحكومة الباكستانية المؤقتة -اليوم الثلاثاء-، إنه بموجب الدستور والقوانين الانتخابية، فإن جميع الأحزاب السياسية لها الحق بالمشاركة في الانتخابات العامة، وذكرت أن تصريحات رئيس الوزراء أنوار الحق كاكر مع وكالة "أسوشيتد برس"، "أُسيء فهمها، وأُبلغ عنها بشكل خاطئ".

يأتي ذلك بعد يومين من توالي ردود الفعل الغاضبة حول تصريحات كاكر بشأن إمكانية عقد الانتخابات العامة دون مشاركة رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان، وكبار ممثلي حزبه إنصاف الذي يعدّ من أكبر الأحزاب السياسية في باكستان وأكثرها شعبية.

وأصدرت وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون في بيانها الرسمي، النص الأصلي من وكالة "أسوشيتد برس" -الأحد الماضي- لتوضّح أن كاكر "كان يتحدث بوضوح ليقترح أنه في حين أن المشاركة في الانتخابات حق، إلا أن القصاص من الجرائم له ما يسوّغه قانونا".

وأعادت الوزارة نشر نص مقابلة رئيس الوزراء ونقلت عنه القول، "نحن لا نلاحق أي شخص بناء على ثأر شخصي… ولكن نعم، سنضمن تطبيق القانون بشكل مناسب، وأي شخص، سواء كان عمران خان أو أي سياسي آخر ينتهك من حيث سلوكه السياسي قوانين البلاد؛ سيتعين علينا ضمان تطبيق القانون. ولا يمكننا مساواة… بالتمييز السياسي".

وقال كاكر، إنه يمكن إجراء انتخابات نزيهة دون عمران خان، أو المئات من أعضاء حزبه الذين سجنوا؛ لأنهم شاركوا في نشاطات غير قانونية، من بينها التخريب والحرق العمد، في إشارة إلى العنف الذي هزّ البلاد بعد اعتقال عمران خان لأول مرة في آيار/مايو الماضي.

وأضاف رئيس الوزراء المؤقت أن آلاف الأشخاص في حزب خان، الذين لم يشاركوا في نشاطات غير قانونية، "سيشاركون في العملية السياسية، وسيخوضون الانتخابات".

وفجّرت تصريحات كاكر موجة من الانتقادات، والبداية كانت من حزب إنصاف نفسه، الذي قال -على لسان رؤوف حسن المتحدث باسمه، والمستشار الإعلامي الخاص لعمران خان في تغريدة له على موقع "إكس" أمس الاثنين-، تأكيد رئيس الوزراء على إمكانية إجراء انتخابات حرة ونزيهة دون عمران خان يعدّ خاليا تماما من أي مسوغ قانوني، وسيرفضها الشعب الباكستاني رفضا قاطعا.

وأضاف رؤوف حسن في تغريدته مشيرا إلى رئيس الوزراء، "من الأفضل أن تفكّر قبل أن تفتح فمك".

