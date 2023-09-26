الصين تحذر الفلبين بعد إزالتها حواجز بمنطقة متنازع عليها

حذرت الصين اليوم الثلاثاء الفلبين من إثارة ما وصفتها بالمشاكل بعد إزالة حواجز بمنطقة شعاب مرجانية متنازع عليها، في حين ردت مانيلا أن ذلك "ضمن حقوقها".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين إن بلاده "تتمسك بقوة بالسيادة والحقوق والمصالح البحرية لجزيرة هوانغيان"، قائلا "ننصح الفلبين بعدم إثارة المشاكل".

وأكّد مستشار الأمن القومي الفلبيني إدواردو أنو اليوم الثلاثاء أن إزالة بلاده أي حواجز عند بحر جنوب الصين تأتي "ضمن حقوقها".

وقال "أنو" -في بيان- إنه "من ضمن حقوق الفلبين أن تزيل أي حواجز في (باخو دي ماسينلوك) لأنها تنتهك حقوقنا البحرية". مستخدما تسمية "بلاده" لمنطقة الشعاب المرجانية المتنازع عليها.

وأعلن خفر السواحل الفلبيني أمس الاثنين -في بيان- أنهم أزالوا حاجزا عائما بطول 300 متر عند الشعاب المرجانية المتنازع عليها، الذي زُعم أنه نُشر لمنع الفلبينيين من الوصول إلى مناطق الصيد التقليدية. ولم يتضح من البيان الفلبيني إذا كان الحاجز بأكمله أزيل من المياه.