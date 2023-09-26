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الصين تحذر الفلبين بعد إزالتها حواجز بمنطقة متنازع عليها

TOPSHOT - This undated handout photo released on September 25, 2023, by the Philippine Coast Guard (PCG) shows a coast guard personnel cutting a rope attached to a floating barrier blocking the entrance to Scarborough Shoal in the disputed South China Sea. The Philippine Coast Guard said on September 25, it had removed a floating barrier at a disputed reef that was allegedly deployed to stop Filipinos accessing the traditional fishing ground. The statement was issued hours after Philippine National Security Adviser Eduardo Ano vowed to take "all appropriate actions" for the removal of barriers installed by the Chinese coast guard at Scarborough Shoal in the South China Sea. (Photo by Philippine Coast Guard (PCG) / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / PHILIPPINE COAST GUARD " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / PHILIPPINE COAST GUARD " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
مانيلا أزالت حاجزا عائما زُعم أنه نشر لمنع الفلبينيين من الوصول لمناطق صيد تقليدية (الفرنسية)
26/9/2023-|آخر تحديث: 26/9/202302:31 م (بتوقيت مكة المكرمة)

حذرت الصين اليوم الثلاثاء الفلبين من إثارة ما وصفتها بالمشاكل بعد إزالة حواجز بمنطقة شعاب مرجانية متنازع عليها، في حين ردت مانيلا أن ذلك "ضمن حقوقها".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين إن بلاده "تتمسك بقوة بالسيادة والحقوق والمصالح البحرية لجزيرة هوانغيان"، قائلا "ننصح الفلبين بعدم إثارة المشاكل".

وأكّد مستشار الأمن القومي الفلبيني إدواردو أنو اليوم الثلاثاء أن إزالة بلاده أي حواجز عند بحر جنوب الصين تأتي "ضمن حقوقها".

خريطة توضح موقع جزيرة هوانغيان المتنازع عليها بين الصين والفلبين

وقال "أنو" -في بيان- إنه "من ضمن حقوق الفلبين أن تزيل أي حواجز في (باخو دي ماسينلوك) لأنها تنتهك حقوقنا البحرية". مستخدما تسمية "بلاده" لمنطقة الشعاب المرجانية المتنازع عليها.

وأعلن خفر السواحل الفلبيني أمس الاثنين -في بيان- أنهم أزالوا حاجزا عائما بطول 300 متر عند الشعاب المرجانية المتنازع عليها، الذي زُعم أنه نُشر لمنع الفلبينيين من الوصول إلى مناطق الصيد التقليدية. ولم يتضح من البيان الفلبيني إذا كان الحاجز بأكمله أزيل من المياه.

المصدر : الفرنسية