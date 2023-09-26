السويد تحقّق في حريق مسجد

فتحت الشرطة السويدية تحقيقا في فعل "متعمّد"، بعد حريق التهم أمس الاثنين مسجد إسكليستونا الكبير وسط البلاد.

وقالت الشرطة على موقعها على الإنترنت إنّ "التحقيق في الحريق مستمر". وستقابل الشهود، و"سيتم التحقّق ممّا إذا كانت هناك كاميرات مراقبة في المنطقة".

واندلع حريق أمس في مسجد بلدة إسكليستونا الواقعة على بعد نحو 100 كيلومتر غربي ستوكهولم، بدون وقوع إصابات، وفق متحدث باسم الشرطة التي أكدت أن المسجد غير صالح للاستخدام بسبب الأضرار، وأن هناك فرضيات عدة بشأن سبب الحريق.

وقال مدير الاتصالات بالمسجد أنس دينيش لإذاعة سويدية حكومية في وقت سابق، إن الحريق متعمد وإن سجلات الشرطة تظهر تعرض المسجد لتهديدات واعتداءات.

وتكررت في السويد -حيث يعيش أكثر من 600 ألف مسلم- مؤخرا حوادث الإساءة للمصحف الشريف أمام مساجد وسفارات دول إسلامية، مما أثار غضبا واسعا في العالم الإسلامي.

كما شهدت العلاقات الدبلوماسية بين السويد وعدد من الدول العربية والإسلامية بينها العراق، توترا بعدما سمحت الشرطة السويدية بتنظيم فعاليات تخللها الاعتداء على المصحف الشريف.