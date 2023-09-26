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السعودية تدين الهجوم على "دفاع البحرين" والحوثيون "يأسفون" لانتهاكات الهدنة

A Saudi border guard patrols Saudi Arabia's maritime border with Yemen along a beach on the Red Sea, near Jizan April 8, 2015. Iran sent two warships to the Gulf of Aden on Wednesday, state media reported, establishing a military presence off the coast of Yemen where Saudi Arabia is leading a bombing campaign to oust the Iran-allied Houthi movement. REUTERS/Faisal Al Nasser
السعودية دانت مقتل اثنين من قوة "دفاع البحرين" على الحد الجنوبي للمملكة (رويترز)
26/9/2023

دانت السعودية مقتل اثنين من قوة "دفاع البحرين" على الحدود الجنوبية للمملكة أمس الاثنين، في حين أعربت جماعة أنصار الله (الحوثيين) اليوم الثلاثاء عن أسفها لاستمرار الخروق وانتهاكات الهدنة.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة لما وصفته بالهجوم الغادر الذي تعرضت له قوة دفاع مملكة البحرين المرابطة على الحدود الجنوبية للسعودية، وقدمت تعازيها لقيادة وشعب البحرين، مؤكدة "تضامنها التام مع مملكة البحرين الشقيقة".

"خروق مؤسفة"

بدورها، رأت جماعة أنصار الله اليوم الثلاثاء أن حوادث الخروق أمر مؤسف، مشيرة إلى "مقتل 12 جنديا يمنيا خلال شهر واحد على الحدود السعودية".

وردا على الهجوم الذي أسفر عن مقتل جنديين بحرينيين أمس الاثنين، قال المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام لرويترز إن انتهاكات الهدنة أمر مؤسف"، مشددا "على أهمية الدخول في مرحلة السلام الجاد ‏وصولا إلى تثبيت الوضع العسكري بالكامل، بحيث تتوقف الخروق من جميع الأطراف وتتحقق متطلبات السلام الشامل والعادل".

المتحدث باسم جماعة الحوثي قال إن "خروق التحالف في اليمن لم تتوقف" (رويترز)

من جانبها، قالت قيادة القوات المشتركة للتحالف باليمن إنها تدين هجوم بعض العناصر التابعين للحوثيين، وتعدّه عملا عدائيا غادرا، مشيرة إلى أن "الأعمال العدائية الحوثية الشهر الماضي شملت استهداف محطة كهرباء ومركز شرطة بالمنطقة الحدودية".

من جهته، عزّى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي الملك البحريني في وفاة عنصرين من القوات البحرينية في الهجوم عند الحد الجنوبي للسعودية.

وكانت قوة دفاع البحرين أعلنت مقتل ضابط وضابط صف من قواتها وإصابة آخرين، في هجوم حوثي على مواقعها عند الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية.

وقالت وكالة أنباء البحرين إن "العمل الإرهابي الغادر تم بإرسال الحوثيين طائرات مسيرة لمواقع القوة البحرينية"، وإن الهجوم على القوة البحرينية جاء رغم توقف العمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن.

المصدر : الجزيرة + وكالات