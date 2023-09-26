ألمانيا تنتقد رفع نتنياهو خريطة لا تظهر الأراضي الفلسطينية المحتلة

انتقدت الخارجية الألمانية -اليوم الثلاثاء- رفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خريطة لا تظهر الأراضي الفلسطينية المحتلة في خطابه بالدورة الـ78 للأمم المتحدة بنيويورك.

وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية سيبستيان فيشر إن رفع نتنياهو خريطة لا تظهر الأراضي الفلسطينية المحتلة والأراضي التي ضمتها إسرائيل أمر مرفوض.

وأضاف فيشر أن بعثتهم الدائمة في نيويورك لدى الأمم المتحدة قدمت تقريرا عن خطاب نتنياهو للتعبير عن رفضهم رفعه الخريطة.

وأفاد فيشر أن هذا الأمر لا يفيد جهود برلين لتحقيق حل الدولتين عن طريق المفاوضات.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي رفع خريطة كُتب عليها أنها تمثل "الشرق الأوسط الجديد"، لا تضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وتلك التي ضمتها إسرائيل، في خطابه يوم الجمعة الماضي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتحدث نتنياهو في الخطاب عن أنه لا يجب إعطاء الفلسطينيين حق الاعتراض على معاهدات السلام الجديدة مع الدول العربية، مضيفا أن جهود إسرائيل الماضية بالسلام فشلت، لأنها استندت إلى فكرة خاطئة مفادها أنه ما لم نتوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين، فإن أي دولة عربية أخرى لن تطبع علاقاتها مع إسرائيل، على حد تعبيره.