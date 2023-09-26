الجيش الأميركي يعتقل قياديا من تنظيم الدولة بسوريا

أعلن الجيش الأميركي أنه اعتقل قياديا في تنظيم الدولة الإسلامية بعد تنفيذ غارة بالهليكوبتر في شمال سوريا يوم السبت الماضي.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان صدر أمس الاثنين "تم القبض على أبو هليل الفدعاني، وهو مسؤول العمليات والتسهيلات في تنظيم الدولة الإسلامية بسوريا، خلال الغارة، مشيرة إلى أن التقديرات تتذهب إلى أن للفدعاني علاقات في جميع أنحاء شبكة التنظيم بالمنطقة.

وقال المتحدث باسم القيادة تروي غارلوك إن"إلقاء القبض على مسؤولين في تنظيم الدولة الإسلامية مثل الفدعاني يزيد من قدرتنا على تحديد أماكن الإرهابيين واستهدافهم وإخراجهم من ساحة المعركة".

وأضاف البيان أنه لم يسقط أي قتلى أو جرحى من المدنيين، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

هزيمة وخسارة

ومُني تنظيم الدولة بهزيمة أولى في العراق عام 2017، ثم سوريا عام 2019، وخسر كامل مناطق سيطرته الأساسية. إلا أن عناصره المتوارين لا يزالون يشنون هجمات في البلدين، خصوصا ضد القوى الأمنية.

وفي الـ3 من أغسطس/ آب الماضي قال تنظيم الدولة إن زعيمه الرابع أبو الحسين الحسيني القرشي قُتل في اشتباكات مع هيئة تحرير الشام في شمال غرب سوريا، وأعلن اسم خلفه.

وقال المتحدث باسم التنظيم أبو حذيفة الأنصاري -في تسجيل صوتي- إن القرشي قتل بعد مواجهة مباشرة مع هيئة تحرير الشام في إحدى بلدات ريف إدلب، إثر محاولتهم أسره وهو على رأس عمله، فاشتبك معهم بسلاحه حتى قُتل متأثرا بجراحه.

وأعلن المتحدث تعيين أبو حفص الهاشمي القرشي زعيما جديدا للتنظيم ليكون الزعيم الخامس للتنظيم. ولم يحدد التنظيم متى قُتل زعيمه وفي أي منطقة من إدلب تحديدا.