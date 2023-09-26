الاحتلال الإسرائيلي يمدد إغلاق معابر غزة مع استمرار المظاهرات

مددت سلطات الاحتلال إغلاق معبر بيت حانون شمالي قطاع غزة أمام دخول العمال الفلسطينيين إلى الأراضي المحتلة والضفة الغربية -اليوم الثلاثاء- لليوم العاشر على التوالي، وسط استمرار الاحتجاجات عند السياج الأمني.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن القرار جاء بعد تقييم أمني عقب استمرار المظاهرات التي شهدها عدد من نقاط التماس الحدودية شرق قطاع غزة، وبعد تعزيز الاحتلال قواته على الحدود مع غزة الأحد الماضي.

وتظاهر عشرات الفلسطينيين قرب السياج الفاصل في قطاع غزة، تنديدا بالاقتحامات والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في القدس والمسجد الأقصى.

وقد أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة على المتظاهرين، مما أدى لوقوع عدد كبير من حالات الاختناق.





وأسفرت المواجهات بين المتظاهرين وقوات الاحتلال عن مقتل 6 فلسطينيين وجرح نحو 90 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي، بحسب بيانات وزارة الصحة في غزة.

وكانت سلطات الاحتلال أغلقت معبر بيت حانون في منتصف سبتمبر/أيلول الجاري لمدة 3 أيام بسبب الأعياد اليهودية، ومددت الإغلاق بعد مواجهات بين المتظاهرين والقوات الإسرائيلية قرب السياج الفاصل، في خطوة وصفت بأنها "عقاب جماعي غير قانوني".

وتفرض إسرائيل حصارا مشددا على القطاع البالغ عدد سكانه نحو 2.3 مليون نسمة، منذ عام 2007، مما يجعل الوضع الاقتصادي صعبا.