الأمن اللبناني يوقف متورطا بإطلاق النار على السفارة الأميركية

أعلنت السلطات اللبنانية الاثنين توقيف المتورط بإطلاق النار على السفارة الأميركية في بيروت الأسبوع الماضي.

وقالت قوى الأمن الداخلي -في بيان- إن "شعبة المعلومات نفذت عملية نوعية أسفرت عن توقيف لبناني من مواليد عام 1997 يدعى "م. خ" في منطقة الكفاءات جنوبي بيروت".

وقال البيان إن الموقوف "اعترف بقيامه بإطلاق النار على السفارة الأميركية، وقد تم ضبط السلاح المستعمل في العملية، والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص"، دون توضيح دوافع الحادثة.

كما ذكر مصدران أمنيان لوكالة رويترز أنه تم إلقاء القبض على شخص واحد على الأقل شارك في إطلاق الرصاص على السفارة، وتمت مصادرة الذخيرة التي كانت بحوزته.

وكان المتحدث باسم السفارة الأميركية جيك نيلسون قد أعلن الخميس الماضي أن عيارات نارية أطلقت على السفارة مساء الأربعاء دون وقوع إصابات.

كما قالت السفيرة الأميركية دوروثي شيا يوم الجمعة الماضي إن السفارة "لم يرهبها" الحادث.

وأضافت شيا -بعد لقائها مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي الذي ندد بإطلاق النار- "نعلم أن السلطات تحقق في هذا الحادث".

وتقع السفارة الأميركية في بلدة عوكر شمال العاصمة اللبنانية بيروت وتحظى بإجراءات أمنية مشددة.

وتزامنت الحادثة مع الذكرى الـ39 لتفجير بسيارة مفخخة استهدف مبنى تابعا للسفارة في البلدة ذاتها عام 1984 أدى حينها إلى مقتل 11 شخصا وإصابة العشرات، واتهمت واشنطن حزب الله اللبناني بالمسؤولية عنه.