اضطر الآلاف من سكان سنغافورة إلى مغادرة منازلهم مؤقتا، اليوم الثلاثاء، بعد أن فجّر أخصائيون في إزالة الألغام قنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية التي تعرّضت خلالها المستعمرة البريطانية السابقة إلى قصف من القوات اليابانية.

وأشارت الشرطة إلى أنّ العبوة التي تزن 100 كيلوغرام، عُثر عليها الأسبوع الماضي خلال أعمال تشييد في شمال شرق سنغافورة.

وتولّى مزيلو ألغام تفجيرها في الموقع لأنّها كانت خطرة جدا وتعذّر نقلها، حسب قولهم، وذلك بعد أن تم فرض طوق أمني في المنطقة، فيما اضطر أكثر من 4 آلاف مقيم إلى مغادرة منازلهم بشكل مؤقت.

وتعرضت سنغافورة التي كانت مستعمرة بريطانية في مرحلة الحرب العالمية الثانية، إلى قصف ياباني في 8 ديسمبر/كانون الأول عام 1941، غداة الهجوم الياباني على ميناء بيرل هاربر الذي كان يستهدف تدمير الأسطول الأميركي في المحيط الهادي.

وتكثّف القصف بدءا من يناير/كانون الثاني 1942، وفي مطلع فبراير/شباط، غزت القوات اليابانية المنطقة بعد أسبوع من المعارك ضد الجنود البريطانيين.