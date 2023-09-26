أمير قطر يستقبل وزير الخارجية السعودي

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني صباح اليوم الثلاثاء وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود والوفد المرافق له في الديوان الأميري القطري في الدوحة، بمناسبة زيارته للبلاد.

وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

سمو الأمير المفدى يستقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، والوفد المرافق له، بمناسبة زيارته للبلاد، وذلك بمكتبه في الديوان الأميري. https://t.co/csGF20YWnw pic.twitter.com/SC3SxlDWNg — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) September 26, 2023

وحضر المقابلة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.