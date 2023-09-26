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أمير قطر يستقبل وزير الخارجية السعودي

سمو الأمير يستقبل وزير الخارجية السعودي
جانب من لقاء أمير قطر (يمين) ووزير الخارجية السعودي في الديوان الأميري القطري (الصحافة القطرية)
26/9/2023

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني صباح اليوم الثلاثاء وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود والوفد المرافق له في الديوان الأميري القطري في الدوحة، بمناسبة زيارته للبلاد.

وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وحضر المقابلة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية (قنا)