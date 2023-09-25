واشنطن تعتقل مسؤول العمليات في تنظيم الدولة بسوريا

قالت القيادة المركزية الأميركية -الاثنين- إن قواتها اعتقلت قياديا في تنظيم الدولة الإسلامية بعد تنفيذ غارة بمروحية في شمال سوريا يوم السبت.

وأضافت القيادة المركزية -في بيان- "تم القبض على أبو هليل الفدعاني، وهو مسؤول العمليات والتسهيلات في تنظيم الدولة الإسلامية بسوريا- خلال الغارة، وتشير التقديرات إلى أن للفدعاني علاقات في جميع أنحاء شبكة التنظيم بالمنطقة".

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية تروي جارلوك "إلقاء القبض على مسؤولين في تنظيم الدولة مثل الفدعاني يزيد قدرتنا على تحديد أماكن الإرهابيين واستهدافهم وإخراجهم من ساحة المعركة"، كما يقول.

وأضاف البيان أنه لم يسقط أي قتلى أو جرحى من المدنيين خلال العملية.

وقد أكد غريغوري لوغيرفو نائب منسق وزارة الخارجية الأميركية لمكافحة الإرهاب -في ندوة أقامها معهد "إنتربرايز الأميركي لأبحاث السياسة العامة" في واشنطن- أن تنظيم الدولة لا يزال يشكل تهديدا خطيرا "على الرغم من هزيمته الإقليمية وخسائره في القيادة".

ومنذ 2014 يشن التحالف الدولي في العراق وسوريا حملة ضد تنظيم الدولة توجت في مارس/آذار 2019 بإعلان قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أميركيا -وعلى رأسها المقاتلون الأكراد- القضاء على التنظيم بعد انتهاء آخر المعارك ضده في قرية الباغوز الحدودية مع العراق.

وبعد أن فقد مسلحو التنظيم في 2019 آخر معاقلهم تراجع عناصره في سوريا إلى مخابئ صحراوية شرق البلاد.