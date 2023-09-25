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هيومن رايتس: ضحايا تعذيب سجن أبو غريب ينتظرون الإنصاف من واشنطن

FILE - This late 2003 file photo, an image obtained by The Associated Press, shows an unidentified detainee standing on a box with a bag on his head and wires attached to him in the Abu Ghraib prison in Baghdad, Iraq. Amid violence like the attack in Paris on a satirical newspaper over its depictions of the Prophet Muhammad, there’s been increasing discussions among Muslims who say their community must re-examine their faith to modernize its interpretations and sideline extremists. Cherif Kouachi, one of the French brothers behind the Charlie Hebdo killings, appears to have been first radicalized by hearing of abuses of Iraqi inmates by American guards at Abu Ghraib prison. (AP Photo, File)
وزارة الدفاع الأميركية نشرت قبل سنوات 198 صورة تظهر التعذيب الوحشي في أبو غريب (أسوشيتد برس- أرشيف)
25/9/2023-|آخر تحديث: 25/9/202303:20 م (بتوقيت مكة المكرمة)

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الحكومة الأميركية "تقاعست على ما يبدو عن تقديم تعويضات أو سبل إنصاف أخرى للعراقيين الذين عانوا من التعذيب وغيره من الانتهاكات، التي حدثت في سجن أبو غريب بالعراق قبل نحو عقدين من الزمن والذي أدارته الولايات المتحدة" آنذاك.

وأضافت المنظمة، في بيان صدر اليوم الاثنين، أنه ورغم تقديم ضحايا هذه الانتهاكات اعترافاتهم حول ما تعرضوا له من انتهاكات جسيمة "لكنهم لم يتلقوا سوى اعتراف ضئيل من الحكومة الأميركية، ولم يحصلوا على أي تعويض".

ونقل البيان عن سارة ياغر مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في واشنطن أنه "وبعد مرور 20 عاما، لا يزال العراقيون الذين تعرضوا للتعذيب على يد عناصر حكوميين أميركيين من دون سبيل واضح لرفع دعوى أو الحصول على أي نوع من الإنصاف أو الاعتراف من الحكومة الأميركية".

وأشارت ياغر، في البيان، إلى أنه يبدو أن "المسؤولين الأميركيين يفضلون وضع التعذيب خلفهم"، وبيّنت أن "الآثار الطويلة الأمد للتعذيب ما تزال واقعا يوميا للعديد من العراقيين وعائلاتهم".

District of Columbia Anti-War Network activists take part in a demonstration to oppose "American violations of international human rights" at the Abu Ghraib prison in Iraq by U.S. military personnel in front of the U.S. Supreme Court in this February 9, 2005 file photo. Nearly two-thirds of Americans believe torture can be justified to extract information from suspected terrorists, according to a Reuters/Ipsos poll, a level of support similar to that seen in countries l
مظاهرة لمعارضة الانتهاكات الأميركية في سجن أبو غريب بالعراق (رويترز)

اعتذار دون تعويض

وقال البيان إنه وعلى الرغم من اعتذار كبار المسؤولين الأميركيين آنذاك من بينهم الرئيس الأميركي جورج بوش الابن عما حدث، والوعد الذي أطلقه وزير الدفاع وقتها دونالد رامسفيلد بتعويض المتضررين فإن المنظمة "لم تجد أيّ دليل على أنّ الحكومة الأميركية دفعت تعويضات أو قدمت أي سُبل إنصاف أخرى إلى السجناء ضحايا الانتهاكات في العراق، كما لم تقدم الولايات المتحدة أي اعتذارات أو أشكال جبر أخرى فردية".

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد نشرت 198 صورة تظهر التعذيب الوحشي الذي مارسته القوات الأميركية ضد المعتقلين في العراق وأفغانستان، وكان سجن أبو غريب أبرز المعتقلات في العراق.

وجاء نشر هذه الصور ليلة السادس من فبراير/شباط 2016 بعد مرافعات قضائية استمرت 12 عاما، منذ تفجر فضيحة سجن أبو غريب في العراق عام 2004، في حين امتنع البنتاغون عن نشر مئات الصور الأخرى.

المصدر : الجزيرة + منظمة هيومن رايتس ووتش