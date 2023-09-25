مظاهرات السويداء بأسبوعها السادس تدعو لرحيل النظام السوري

واصل محتجون -اليوم الاثنين- في مدينة السويداء جنوبي سوريا مظاهراتهم لليوم الـ37، مطالبين برحيل نظام الرئيس بشار الأسد.

وتوافد المحتجون إلى ساحة الكرامة وسط السويداء للتأكيد على المطالب الشعبية الداعية إلى التغيير السياسي.

#شاهد: في اليوم السابع والثلاثون على التوالي لانتفاضة السويداء، توافد مئات المحتجين إلى ساحة الكرامة وسط مدينة السوسداء، اليوم الاثنين، للتأكيد على المطالب الشعبية الداعية إلى التغيير السياسي.#مظاهرات_السويداء pic.twitter.com/DQcCVyjwpA — السويداء 24 (@suwayda24) September 25, 2023

وأظهرت صور -بثها نشطاء- متظاهرين يرفعون لافتات تطالب المجتمع الدولي بضرورة تطبيق القرار 2254 المتعلق بالشأن السوري، والذي ينص على بدء محادثات سلام في البلاد، والتأكيد على أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلاد، والدعوة لتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية.

وبدأت الاحتجاجات الأخيرة عقب قرار النظام السوري في منتصف أغسطس/آب الماضي رفع الدعم عن الوقود، في خضم أزمة اقتصادية تخنق السوريين بعد أكثر من 12 عاما من نزاع مدمر.

وقد انطلقت الاحتجاجات في محافظتي درعا والسويداء الجنوبيتين، لكن زخمها تواصل في السويداء ذات الغالبية الدرزية، التي تشهد منذ سنوات تحركات متقطعة احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية.

وكانت مظاهرات تطالب برحيل نظام الرئيس السوري بشار الأسد، انطلقت في مارس/آذار 2011 لكن النظام قمعها بدموية، ما أدى إلى نزاع مسلح منذ ذلك الوقت.