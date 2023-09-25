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مظاهرات السويداء بأسبوعها السادس تدعو لرحيل النظام السوري

اليوم السابع والثلاثين على التوالي للانتفاضة الشعبية في السويداء. صور ولافتات وشعارات، من مظاهرة اليوم الاثنين 25 أيلول 2023.
المظاهرات مستمرة لليوم الـ37 في السويداء (مواقع التواصل)
25/9/2023

واصل محتجون -اليوم الاثنين- في مدينة السويداء جنوبي سوريا مظاهراتهم لليوم الـ37، مطالبين برحيل نظام الرئيس بشار الأسد.

وتوافد المحتجون إلى ساحة الكرامة وسط السويداء للتأكيد على المطالب الشعبية الداعية إلى التغيير السياسي.

وأظهرت صور -بثها نشطاء- متظاهرين يرفعون لافتات تطالب المجتمع الدولي بضرورة تطبيق القرار 2254 المتعلق بالشأن السوري، والذي ينص على بدء محادثات سلام في البلاد، والتأكيد على أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلاد، والدعوة لتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية.

وبدأت الاحتجاجات الأخيرة عقب قرار النظام السوري في منتصف أغسطس/آب الماضي رفع الدعم عن الوقود، في خضم أزمة اقتصادية تخنق السوريين بعد أكثر من 12 عاما من نزاع مدمر.

وقد انطلقت الاحتجاجات في محافظتي درعا والسويداء الجنوبيتين، لكن زخمها تواصل في السويداء ذات الغالبية الدرزية، التي تشهد منذ سنوات تحركات متقطعة احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية.

وكانت مظاهرات تطالب برحيل نظام الرئيس السوري بشار الأسد، انطلقت في مارس/آذار 2011 لكن النظام قمعها بدموية، ما أدى إلى نزاع مسلح منذ ذلك الوقت.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي