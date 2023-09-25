عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى مجددا

اقتحم عشرات المستوطنين مجددا، الاثنين، المسجد الأقصى بمدينة القدس بحراسة الشرطة الإسرائيلية في مناسبة "يوم الغفران" اليهودي.

وجرت الاقتحامات من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد الأقصى على شكل مجموعات بحراسة الشرطة الإسرائيلية.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية فلسطينيا من ساحات المسجد، خلال فترة الاقتحامات، دون توضيح أسباب ذلك.





ودعت جماعات يمينية إسرائيلية لتكثيف الاقتحامات للمسجد بمناسبة "يوم الغفران" اليهودي، الذي بدأ مساء أمس ويستمر حتى مساء اليوم.

واعتبرت دائرة الأوقاف الإسلامية إدخال سلطات الاحتلال الإسرائيلي مجموعات من المتطرفين والمستوطنين اليهود إلى المسجد الأقصى في ما يسمى يوم الغفران اليهودي، أنه تكريس لخطتها للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد.

وقالت الأوقاف الإسلامية إن قوات الاحتلال أدخلت نحو 113 متطرفا على 6 دفعات صباح اليوم من باب المغاربة، وذلك بعد أن تعمدت إبعاد المصلين والمعتكفين الفلسطينيين عن محيط المسار الذي يسلكه المقتحمون اليهود، وقد دخل معظمهم حفاة بلباس أبيض وسط حراسة مشددة.

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس قالت في تصريح مكتوب إن 658 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى أمس الأحد.

وعادة ما تزداد وتيرة الاقتحامات للمسجد خلال فترات الأعياد اليهودية، وتكون في الصباح وبعد صلاة الظهر، بتسهيلات ومرافقة من الشرطة الإسرائيلية.

وبدأت الشرطة الإسرائيلية بالسماح للمستوطنين بتنفيذ اقتحامات عام 2003 رغم التنديد المتكرر من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.