روسيا تقصف أوديسا مجددا ومسيرات أوكرانية تهاجم البحر الأسود والقرم

تعرضت منطقة أوديسا جنوب أوكرانيا -اليوم الاثنين- لهجوم روسي جديد بالصواريخ والطائرات المسيرة، وبالتزامن تعرضت مواقع روسية في البحر الأسود وشبه جزيرة القرة لضربات جديدة بالمسيرات الأوكرانية.

فقد أعلنت الإدارة العسكرية في أوديسا -حيث توجد موانئ تصدير الحبوب- أن المنطقة تعرضت في وقت مبكر اليوم لهجوم روسي بالمسيرات المفخخة ونوعين من الصواريخ، مما تسبب في أضرار وإصابة امرأة.

وقال الجيش الأوكراني -في بيان- إن الهجوم تم تنفيذه بواسطة 19 مسيرة من طراز "شاهد" إيرانية الصنع وصاروخين من طراز "أونيكس" و12 صاروخا من نوع "كاليبر"، مؤكدا أن غواصة روسية شاركت فيه.

وأضاف الجيش الأوكراني أن الهجوم أسفر عن أضرار كبيرة، مشيرا إلى أن حريقا اندلع في فندق لكن سرعان ما تم إخماده.

كما تسببب القصف في تدمير مخازن للحبوب وتضرر مستودعات وشركات إثر سقوط حطام صواريخ في صواحي أوديسا، بحسب المصدر نفسه.

وقال الجيش الأوكراني إن دفاعاته الجوية أسقطت كل المسيرات و11 صاروخا روسيا من طراز كاليبر فوق أوديسا.

وفي بيان منفصل، قالت القوات الجوية الأوكرانية إنها أسقطت 22 طائرة مسيرة و11 صاروخا أطلقتها روسيا الليلة الماضية.

ويأتي الهجوم الروسي على أوديسا غداة وصول ثاني سفينة محملة بالحبوب إلى إسطنبول عبر الممر البحري الذي أقامته أوكرانيا إثر انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود منتصف يوليو/تموز الماضي.

ضربات في روسيا

من جانبها، نقلت وكالة رويترز عن وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية دمرت اليوم طائرات مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم.

وكانت الوكالة نقلت قبل ذلك عن حاكم كورسك الروسية التي تبعد 90 كيلومترا عن الحدود مع أوكرانيا قوله إن هجوما أوكرانيا بطائرة مسيرة على المدينة ألحق أضرارا بمنازل ومبنى إداري.

وهذه المرة الثانية التي تتعرض فيها كورسك لهجوم بالمسيرات خلال 24 ساعة تقريبا.

كما تعرضت منطقة بيلغورود الروسية الحدودية لهجوم مماثل، بحسب السلطات المحلية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها اسقطت 4 طائرات مسيرة فوق كورسك وبيلغورود.

وتتواصل عمليات الاستهداف المتبادلة بالمسيرات بينما تخوص القوات الأوكرانية والروسية اشتباكات في محاور عدة بالجبهتين الشرقية والجنوبية.

وتحدثت كييف قبل أيام عن تقدم قواتها جنوب مدينة باخموت في دونيتسك (شرق) بعد سيطرتها على قريتي أندرييفكا كليشيفكا.

كما تحدثت عن تحقيق قواتها المزيد من الاختراقات جنوبا في مقاطعة زاباروجيا بعد سيطرتها مؤخرا على قرية روبوتين الإسترتيجية في محاولة للتقدم نحو مدينتي ميليتوبول وبرديانسك اللتين تقعان على بحر آزوف وتخضعان للسيطرة الروسية منذ بداية الحرب التي اندلعت أواخر فبراير/شباط 2022.

وتنفي موسكو تقدم الجيش الأوكراني على أي من محاور القتال وتؤكد في المقابل أن قواتها تحقق مكاسب، خاصة في محور كوبيناسك بأطراف مقاطعة خاركيف (شمال شرق) على الحدود الإرداية مع دونيتسك.

وتشن القوات الأوكرانية منذ 4 يونيو/حزيران الماضي هجوما مضادا في الشرق والجنوب، وأقرت كييف بأن قواتها تتقدم ببطء بسبب حقول الألغام والتحصينات الروسية القوية.