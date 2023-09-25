عاجل | الدفاع الروسية: إسقاط 7 مسيرات أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود

الدفاع الروسية: إسقاط 7 مسيرات أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود7

حاكم سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم: القوات الروسية تصد الآن هجوما صاروخيا على المدينة

مصادر عسكرية أوكرانية: سماع دوي انفجارين على الأقل في سيفاستوبول في القرم

سلطات النقل في شبه جزيرة القرم: حظر مؤقت لحركة مرور المركبات على جسر القرم

المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية للجزيرة: