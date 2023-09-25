عاجل | الدفاع الروسية: إسقاط 7 مسيرات أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود
25/9/2023-|آخر تحديث: 25/9/202310:24 م (بتوقيت مكة المكرمة)
الدفاع الروسية: إسقاط 7 مسيرات أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود7
حاكم سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم: القوات الروسية تصد الآن هجوما صاروخيا على المدينة
مصادر عسكرية أوكرانية: سماع دوي انفجارين على الأقل في سيفاستوبول في القرم
سلطات النقل في شبه جزيرة القرم: حظر مؤقت لحركة مرور المركبات على جسر القرم
المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية للجزيرة:
- القرم أرض أوكرانية محتلة وليست روسية
- المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية للجزيرة: المعدات العسكرية الغربية تتفوق على الأسلحة الروسية بشكل كبير
- دبابات ليوبارد والأنظمة العسكرية الأخرى تعمل بشكل فعال
المصدر : الجزيرة