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عاجل | الدفاع الروسية: إسقاط 7 مسيرات أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود

25/9/2023-|آخر تحديث: 25/9/202310:24 م (بتوقيت مكة المكرمة)

 

الدفاع الروسية: إسقاط 7 مسيرات أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود7

حاكم سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم: القوات الروسية تصد الآن هجوما صاروخيا على المدينة

مصادر عسكرية أوكرانية: سماع دوي انفجارين على الأقل في سيفاستوبول في القرم

سلطات النقل في شبه جزيرة القرم: حظر مؤقت لحركة مرور المركبات على جسر القرم

المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية للجزيرة:

  • القرم أرض أوكرانية محتلة وليست روسية
  • المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية للجزيرة: المعدات العسكرية الغربية تتفوق على الأسلحة الروسية بشكل كبير
  • دبابات ليوبارد والأنظمة العسكرية الأخرى تعمل بشكل فعال
المصدر : الجزيرة