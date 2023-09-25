تكريم البرلمان الكندي لجندي نازي سابق يثير عاصفة من الجدل

قدم رئيس مجلس العموم الكندي أنطونيو روتا اعتذارا بعد توجيهه دعوة لأحد المحاربين القدامى الأوكرانيين الذين قاتلوا مع النازيين خلال الحرب العالمية الثانية وتكريمه، خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وهو تكريم أثار عاصفة من الجدل والاستنكار في الوسط السياسي الكندي والروسي وعبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقال روتا، في بيان، "أقدم اعتذاري الصادق للجاليات اليهودية في جميع أنحاء كندا وحول العالم"، مضيفا "أنا المسؤول الوحيد عن هذه المبادرة وأتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك".

وكرّم روتا رئيس الجمعة ياروسلاف هونكا المهاجر الأوكراني البالغ من العمر 98 عاما، وقدمه على أنه "محارب قديم أوكراني كندي من الحرب العالمية الثانية قاتل من أجل استقلال أوكرانيا ضد الروس ويعتبر بطلا أوكرانيا وبطلا كنديا".

وأعلنت جمعية الدفاع عن الجالية اليهودية في كندا، الأحد، أن هذه التصريحات "تتجاهل خدمة هونكا في فرقة فافن غرينادير 14 التابعة لقوات الأمن الخاصة، وهي وحدة عسكرية نازية وثقت جرائمها ضد الإنسانية خلال المحرقة بشكل واسع".

وأكدت الجمعية أن "دعوة أحد المحاربين القدامى الذين خدموا في وحدة عسكرية نازية واستقباله بحفاوة في البرلمان أمر صادم".

ونفى مكتب رئيس الوزراء جاستن ترودو أن يكون ضالعا في هذا الأمر، وأكد استقلاليته عن رئيس المجلس، وقال في بيان نُشر على منصة إكس -تويتر سابقا- إنه لم يتم إخطاره هو أو الوفد الأوكراني مسبقا بالدعوة.

وقالت زعيمة الحكومة الليبرالية في مجلس العموم كارينا غولد: "لقد أوضح رئيس مجلس النواب أنه كان مسؤولاً عن دعوة هذا الشخص إلى المجلس. ولم تلعب الحكومة أي دور. ولم تكن تعلم أنه سيكون هناك. ولم يلتق به رئيس الوزراء. أنا منزعجة للغاية مما حدث. وأحث النواب على تجنب تسييس هذا الحادث".

وهاجم زعيم المعارضة الكندية بيير بويليفر، رئيس الوزراء جاستن ترودو، قائلًا: "يجب على السيد ترودو أن يعتذر شخصيًا ويتجنب إلقاء اللوم على الآخرين كما يفعل دائمًا".

وكتب بويليفر: "إن هذا خطأ مروع في الحكم من جانب جاستن ترودو، الذي يتولى مكتب البروتوكول الشخصي التابع له مسؤولية ترتيب والتحقق من جميع الضيوف، وبرمجة زيارات الدولة من هذا النوع… كان من المستحيل لأي برلماني في الغرفة (بخلاف السيد ترودو) أن يعرف الماضي المظلم لهذا الشخص".

ودوّن الصحفي والحقوقي الكندي ديمتري لاسكاريس: "إذا قاتلت ضد الروس في الحرب العالمية الثانية، فلن يهتم أحد في البرلمان الكندي بحقيقة أنك قاتلت إلى جانب النازيين".

مذكرة توضيح

من جانبه، قال السفير الروسي في كندا، أوليغ ستيبانوف، إن سفارة بلاده سترسل مذكرة إلى وزارة الخارجية الكندية تطالب فيها بالتوضيح.

وأضاف ستيبانوف أن قوات "فافن غرينادير إس إس" تُعتبر منظمة إجرامية بموجب قرارات محكمة نورمبرغ، والتي تعد جزءا لا يتجزأ من القانون الدولي، ومن خلال تكريم عضو في هذه المجموعة الإجرامية، انتهكت الحكومة الكندية وأعضاء البرلمان ليس فقط الأعراف الأخلاقية، بل القانونية أيضا.

وفي السياق، أشار الممثل الروسي الدائم في فيينا، ميخائيل أوليانوف، إلى الجندي هونكا بقوله "إنه لم يقاتل ضد الروس. قاتلت فرقة "إس إس" ضد البيلاروسيين والصرب والبولنديين والفرنسيين وغيرهم".

جدير بالذكر أن فرقة "فافن إس إس" هي تشكيل عسكري نازي ألماني، أُنشئ في الحرب العالمية الثانية، وتألف من متطوعين عسكريين غالبيتهم ذوو خلفية عرقية أوكرانية من منطقة غاليسيا.