الرئيس الأذربيجاني: أنهينا عملية أمنية ناجحة في قره باغ وحققنا الأمن الكامل على حدودنا

الرئيس الأذربيجاني: سنؤمن لمواطني قره باغ كل ما يحتاجون إليه من غذاء ودواء

الرئيس الأذربيجاني: شعبنا لن ينسى الدعم الكبير الذي قدمته تركيا وتأكيدها أن قره باغ أرض أذربيجانية

الرئيس التركي: علاقاتنا مع أذربيجان في أعلى مستوياتها ولن ننسى وقوفها معنا في محنة الزلزال

الرئيس التركي: أذربيجان نفذت عملية ناجحة ضد الإرهاب في قره باغ دون إيقاع خسائر في صفوف المدنيين

الرئيس التركي: انتصار أذربيجان في قره باغ يعزز فرص تطبيع العلاقات في المنطقة

الرئيس التركي: نأمل أن تغتنم أرمينيا فرصة الاستقرار والسلام في المنطقة