الرئيس الأذربيجاني: أنهينا عملية أمنية ناجحة في قره باغ وحققنا الأمن الكامل على حدودنا
25/9/2023-|آخر تحديث: 25/9/202303:55 م (بتوقيت مكة المكرمة)
الرئيس الأذربيجاني: أنهينا عملية أمنية ناجحة في قره باغ وحققنا الأمن الكامل على حدودنا
الرئيس الأذربيجاني: سنؤمن لمواطني قره باغ كل ما يحتاجون إليه من غذاء ودواء
الرئيس الأذربيجاني: شعبنا لن ينسى الدعم الكبير الذي قدمته تركيا وتأكيدها أن قره باغ أرض أذربيجانية
الرئيس التركي: علاقاتنا مع أذربيجان في أعلى مستوياتها ولن ننسى وقوفها معنا في محنة الزلزال
الرئيس التركي: أذربيجان نفذت عملية ناجحة ضد الإرهاب في قره باغ دون إيقاع خسائر في صفوف المدنيين
الرئيس التركي: انتصار أذربيجان في قره باغ يعزز فرص تطبيع العلاقات في المنطقة
الرئيس التركي: نأمل أن تغتنم أرمينيا فرصة الاستقرار والسلام في المنطقة
المصدر : الجزيرة