مصر تعلن إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر المقبل

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر -اليوم الاثنين- أن الانتخابات الرئاسية ستُجرى في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقال رئيس الهيئة وليد حمزة في مؤتمر صحفي، إن الانتخابات الرئاسية ستجرى على مدى 3 أيام من 10 إلى 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، أي قبل قرابة 4 أشهر من انتهاء الولاية الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع أبريل/نيسان المقبل.

وسيفتح باب الترشح للانتخابات، بداية من يوم 5 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وحتى يوم 14 من الشهر ذاته.

وتصبّ التوقعات في صالح السيسي (68 عاما) للترشح لفترة ثالثة، وفق تعديل للدستور في 2019 شمل تمديد الولاية الرئاسية من 4 سنوات إلى 6 سنوات، ما يفتح الطريق أمامه للبقاء في المنصب حتى 2030 على الأقل.

وتمرّ البلاد بأزمة اقتصادية تشمل ارتفاعا قياسيا في التضخم، والنقص الكبير في العملة الأجنبية.