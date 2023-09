"هنا الملك ماكرون".. انتقادات واسعة لمائدة عشاء تشارلز في قصر فرساي

أثارت مأدبة العشاء الفخمة التي أقامها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لملك إنجلترا تشارلز الثالث انتقادات واسعة، ووصفها ناشطون "بالعودة إلى عصر الملكية المطلقة التي ثار عليها الشعب في الماضي".

وفي قاعة المرايا بقصر فرساي (غرب باريس) استقبل ماكرون الأربعاء الماضي تشارلز الثالث وزوجته كاميلا بحضور 160 آخرين من الشخصيات الرفيعة.

وحسب صحف بريطانية وفرنسية فقد "تم نقل قواعد الطهي المحددة من قصر باكنغهام إلى قصر فرساي، وشملت قائمة الأطباق المقدمة في العشاء جراد البحر الأزرق وسرطان البحر مع اللوز الطازج كمقبلات، تليها دواجن بريس بنكهة الذرة المتبلة بالشمبانيا، ومعكرون الورد، والفطر كان طبقا رئيسيا، والحلوى المعكرونة الفارسية في أصفهان".

وشنت صحيفة "الإنسانية" الفرنسية هجوما لاذعا على ماكرون، مشيرة إلى أن الزيارة جاءت "في وقت تحتفل فيه فرنسا بإلغاء الملكية على يد نواب المؤتمر في 21 سبتمبر/أيلول 1792".

وفي الوقت الذي أشادت فيه الصحيفة بالمتظاهرين "الذين أجبروا السلطات -من خلال تعبئتهم المذهلة- على تأجيل زيارة الملك تشارلز التي كانت مقررة في البداية خلال فصل الربيع"، فإنها قالت إن ماكرون بما فعله في عشاء يوم الأربعاء "بصق على الجمهورية نفسها".

وأضافت الصحيفة "لم يكن للنقابيين غير المتوجين الحق في الوصول إلى السجادة الحمراء، أو جراد البحر، أو حتى الإليزيه، حيث رفض إيمانويل ماكرون استقبالهم".

وقالت الصحيفة "لقد قرر إيمانويل ماكرون منذ فترة طويلة أن يجعل فرساي المكان المميز لدبلوماسيته مع الأقوياء. تم استقبال فلاديمير بوتين هناك نهاية مايو/أيار 2017 لقياس قوة ماكرون مقارنة بسلطة الدكتاتور الروسي".

وأضافت أنه "على مدى السنوات الخمس الماضية، كان 200 من قادة الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات يتبخترون بأشيائهم كل عام تحت التذهيب في كل نسخة من قمة "اختر فرنسا". آخر ظهور لصالون الأغنياء هذا كان في مايو/أيار الماضي".

الصحيفة اعتبرت العشاء الفاخر "رسالة وجهت عمدا في وجه الملايين من معارضي إصلاح معاشات التقاعد؛ أولئك الذين استنكروا هذا النظام السياسي (الجمهورية الخامسة) الذي يسمح لرجل واحد معزولا في قصره بإجبارهم على الكدح حتى سن 64 عاما من دون موافقتهم".

وشن ناشطون هجوما حادا على ماكرون، فقال المحامي بيير جنتيليه في منشور على منصة "إكس" إن "استقبال الملك تشارلز الثالث وعائلته في ظروف جيدة أمر حسن، أما أن تقوم بتنظيم حفل عشاء ضخم يمزج بين الصحافة، وصناعة الترفيه، والممثلين؛ أي 160 شخصًا بتكلفة مجنونة، فهذا غير مقبول خاصة في ظل أزمة التضخم!"

Organiser un dîner géant mêlant presse, showbizz, acteurs soit 160 personnes pour un coût délirant => non.

Recevoir le Roi Charles III et sa famille dans de bonnes conditions => ok.

وقال الناشط برينيت لويس "زيارة دولة وعشاء، نظرًا للعدد الكبير جدًا من الضيوف والألعاب البهلوانية من جميع الأنواع، أمسية مهدرة من الطعام الجيد والنبيذ في مولان روج. هل كان الملك تشارلز الثالث ضيف الشرف أم ماكرون؟"

VISITE D’ÉTAT ET DÎNER, OU, eu égard aux bien trop nombreux invités et saltimbanques de tous genres, une soirée gaspillage de mets et vins fins🇫🇷au MOULIN ROUGE ? Le Roi CHARLES III, était-il l’invité d’honneur ou E.Macron ? Sa suffisance infecte, a dû révolter le GRAND CHARLES. pic.twitter.com/ya5FXTMpfb

