مقتل 4 جنود يمنيين وإصابة آخرين بهجوم في شبوة

قتل 4 جنود وأصيب 3 آخرون من قوات دفاع شبوة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات في تفجير عبوة ناسفة بمحافظة شبوة جنوبي شرقي اليمن.

واتهمت مصادر أمنية في المحافظة تنظيم القاعدة بالوقوف خلف الهجوم الذي وقع في منطقة المصينعة بمديرية الصعيد غربي المحافظة الجنوبية النفطية.

ووفقا للمصدر الأمني، فقد زرعت "عناصر يرجح أنها تنتمي لتنظيم القاعدة" قنبلة انفجرت أثناء مرور دورية عسكرية.

ووفقا للمصدر، فإن عناصر التنظيم ينشطون في هذه المنطقة الواقعة جنوبي غربي اليمن والخاضعة لسيطرة القوات الموالية للحكومة.

ونعت قوات دفاع شبوة على منصة "إكس" (تويتر سابقا) القتلى، وقالت إن دماء "الشهداء الأبطال وتضحياتهم" لن تذهب هدرا جراء هذا "العمل الإرهابي".

وهذا أول هجوم للقاعدة يستهدف القوات الأمنية والعسكرية في محافظة شبوة منذ أشهر.

ويشهد اليمن منذ العام 2014 حربا قاسية بين مسلحي الحوثي والقوات الموالية للحكومة اليمنية الشريعة.

والشهر الماضي، اُتهم تنظيم القاعدة بالوقوف خلق مقتل 3 جنود من قوات الحزام الأمني المؤيدة لانفصال الجنوب اليمني في انفجار عبوة ناسفة.